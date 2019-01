Il cadavere di una donna è stato ritrovato riverso in una pozza di sangue, con ferite al volto e con gli abiti stracciati nei pressi della chiesa di San Rocco a Barge, in provincia di Cuneo. È un vero e proprio giallo quello che stanno cercando di risolvere da questa mattina gli inquirenti, che non escludono al momento che possa trattarsi di un caso di omicidio. A dare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona, che hanno notato il corpo della vittima disteso nei pressi dei giardinetti della parrocchia, ma quando i sanitari del 118 sono giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso.

Sul caso indagano i carabinieri di Saluzzo guidati dal sostituto procuratore della Repubblica a Cuneo, Alberto Braghin. La donna, di cui non sono state rese note le generalità ma che si sa potrebbe avere sui sessant'anni d'età, sarebbe già stata riconosciuta dai parenti. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, chi ha ucciso la donna potrebbe averle sbattuto la testa contro il muro della chiesa oppure averla colpita con un oggetto pesante, come un'ascia. Ma si tratta al momento soltanto di ipotesi, per cui è d'obbligo usare il condizionale. Intanto, un uomo, che potrebbe essere il marito della vittima, è stato visto recarsi nella caserma dei carabinieri del paese intorno alla tarda mattinata di oggi. Secondo alcuni testimoni appariva "disperato e sconvolto", ma non ci sarebbero sospetti su di lui.