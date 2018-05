Ci saranno anche Ivanka Trump e il marito Jared Kushner a Gerusalemme per l’apertura dell’Ambasciata USA nella Città Santa, proprio nel 70esimo anniversario della nascita dello Stato di Israele. La decisione di spostare da Tel Aviv la sede diplomatica a stelle e strisce era venuta dal presidente Donald Trump, con non poche polemiche. Non è un caso se l’ evento è stato accolto con molto freddezza dai Paesi europei: solo quattro in tutta l’UE hanno deciso di partecipare domani, oggi, all’inaugurazione. Si tratta di Romania, Austria, Ungheria, Repubblica Ceca, mentre tutto le “big” hanno deciso di dare “buca” per sottolineare la contrarierà della mossa del numero 1 della Casa Bianca. Senza contare la fortissima opposizione del mondo arabo, dei palestinesi, dell'Onu, oltre della stragrande maggioranza dei membri comunità internazionale, Europa compresa, tutti preoccupati che questo passaggio segni la fine della soluzione a 2 Stati per la scelta di Trump di dare solo ad Israele la “paternità” diplomatica della Città Santa.

Rischio scontri

Il timore è che in giornata si arrivi allo scontro armato con i palestinesi che parlano di “sopruso di Trump e Netanyahu alla storia”. Hamas ha infatti chiamato a raccolta oltre 100mila palestinesi perché si ammassino lungo il confine, forzino i recinti, e superino le linee militari di protezione predisposte da Israele. Ha inoltre rimosso le postazioni avanzate, segnalando così che la folla avrà campo libero. Un anticipo di quello che potrebbe avvenire si è visto venerdì, quando centinaia di facinorosi hanno distrutto il versante palestinese del valico commerciale di Kerem Shalom.

Trump non ci sarà

Alla cerimonia il presidente americano si esprimerà con un video-messaggio. A rappresentarlo ci saranno, come detto, a figlia Ivanka con il marito, già sbarcati in Israele, il segretario al Tesoro Steven Mnuchin e il suo vice, John Sullivan. Nella prima fase si trasferiranno soltanto l'ambasciatore David Friedman e i suoi collaboratori più stretti, meno di una mezza dozzina di persone. Il comune ha già fatto mettere dei segnali stradali che indicano la nuova sede e una vicina rotonda verrà chiamata "piazza Stati Uniti". Ieri sera il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ricevuto la delegazione Usa inviata dal capo della Casa Bianca per la cerimonia tornando a definire "storica e coraggiosa" la mossa del suo omologo USA