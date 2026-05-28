Colpita da proiettile vagante seduta al bar, Shanice Brookes vittima innocente di una sparatoria a Sheffield

Shanice Brookes è sta uccisa mentre si stava semplicemente godendo una serata in centro città durante il fine settimana a Sheffield. La polizia inglese ha arrestato una coppia e ha invitato chiunque abbia visto qualcosa a farsi avanti: “Per favore, non rimanete in silenzio”.

Raggiunta da un proiettile vagante mentre sedeva fuori dal bar per godersi una serata di festa in compagnia degli amici, così è stata uccisa Shanice Brookes, 30enne mamma Britannica vittima innocente di una sparatoria avvenuta nelle prime ore di lunedì scorso marzo 25 maggio a Sheffield dove viveva col suo bambino. La drammatica sparatoria fuori da un locale della città del South Yorkshire poco prima delle 2:45 di lunedì mattina. Secondo la polizia inglese, la donna è stata "colpita senza motivo durante un incidente di cui era semplicemente una spettatrice innocente".

Brookes è stata soccorsa sul posto dalla polizia e poi dai paramedici intervenuti sul posto dopo una chiamata di emergenza da parte dei presenti ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare. La trentenne è stata trasportata con massima urgenza in ospedale dove però i medici ne hanno dovuto dichiarare il decesso poco dopo. Una tragedia che ha sconvolto i residenti e la comunità locale dove la donna era nota per il suo lavoro in un ente di beneficenza locale.

In un commovente messaggio di cordoglio, la sua famiglia ha dichiarato: "Shanice aveva un cuore immenso e un'energia contagio sa. Era una figlia, nipote, cugina e amica profondamente amata, oltre che una mamma straordinaria per suo figlio, che per lei significava tutto. Per i suoi cugini era come una sorella, qualcuno a cui potevano sempre rivolgersi per amore, risate e sostegno. Shanice stava per laurearsi, a testimonianza della sua determinazione, ambizione e del brillante futuro che l'attendeva".

"Shanice era una giovane donna nel fiore degli anni che si stava semplicemente godendo una serata in centro città durante il fine settimana festivo. Spesso si dice che le vittime innocenti si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato, ma Shanice non si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato: tutti dovremmo poter uscire la sera sapendo che torneremo a casa sani e salvi" ha dichiarato invece il capo della polizia del South Yorkshire che sta coordinando le indagini per risalire ai responsabili dell'assassinio.

La polizia ritiene che la donna si sia trovata nella traiettoria degli spari di un gang nell'ambito di una lotta tra bande rivali. Un uomo di 30 anni e una donna di 32 sono stati arrestati con l'accusa di omicidio nei pressi di Stockport, in seguito alla sparatoria e la polizia ha dichiarato che i due rimangono in custodia.

La polizia ha esortato chiunque abbia assistito all'accaduto a farsi avanti diffondendo anche l'immagine di un veicolo che si ritiene coinvolto nell'incidente. "Questo episodio mette a nudo la devastazione che la criminalità legata alle armi da fuoco provoca nelle famiglie e nelle comunità, e voglio inviare un messaggio chiaro a coloro che hanno assistito all'accaduto o che hanno informazioni sui responsabili: “Per favore, non rimanete in silenzio” ha esortato il capo della polizia.