Show improvvisato ieri in un’area di servizio sull’Autostrada del Brennero (A22), in direzione sud: un uomo completamente nudo si è aggirato nel tratto autostradale tra Chiusa e Bolzano nord creando non pochi disagi alla circolazione. A segnalare la sua presenza sono state diverse persone che lo hanno avvistato.

I fatti sono avvenuti intorno alle 13.30. L'uomo, sedicente camionista di cui non si conosce al momento la provenienza, ha abbandonato il proprio mezzo. Probabilmente in uno "stato psicofisico alterato" si è tolto tutti i vestiti e ha iniziato anche a correre lungo la carreggiata tra i caselli di Chiusa/Val Gardena e Bolzano nord in mezzo alle auto. Alcuni testimoni hanno raccontato che avrebbe anche "praticato dell'onanismo" e fatto il "segno della pace" con le mani.

Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, che ha cercato di calmarlo. Una volta fermato, l'uomo è stato trasportato all'ospedale di Bressanone. Inevitabili i forti rallentamenti e disagi alla viabilità.