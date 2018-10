Grave episodio nella notte tra venerdì e sabato scorsi a Foggia. Un giovane di venticinque anni di Cerignola è rimasto ferito gravemente durante una violenta lite avvenuta all'interno di un noto ristorante con annessa discoteca che si trova in via Trinitapoli, alla periferia di Foggia. Tutto è accaduto intorno alle tre del mattino: uno dei ragazzi avrebbe urtato una giovane che stava ballando e a quel punto sarebbe nata una violenta discussione tra un groppo di giovani poi degenerata. Il ragazzo rimasto ferito ha riportato un trauma cranico e ha subito una emorragia cerebrale probabilmente in seguito a un pugno: inizialmente ricoverato nell'ospedale di Foggia, a causa delle sue gravi condizioni è stato poi trasferito nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Qui i medici lo hanno sottoposto ad un intervento chirurgico. Attualmente il giovane di Cerignola è ricoverato in coma farmacologico.

Fermati due ventenni dopo la rissa in discoteca – In seguito alla rissa in discoteca che ha mandato in ospedale il venticinquenne due ragazzi di venti anni, entrambi pare esperti di arti marziali, sono stati sottoposti a fermo. Nella colluttazione, da quanto emerso, è rimasto ferito anche un altro ragazzo: il giovane ha subito delle lesioni ma non è in gravi condizioni. Sull’episodio sono in corso le indagini, con gli investigatori che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona per ricostruire con esattezza quanto accaduto.