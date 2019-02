Chiede al barista una cedrata ma gli viene servito del detersivo. È successo ad un 34enne ricoverato di urgenza in ospedale, in un locale in provincia di Firenze, a Barberino Val di Pesa. Il cliente del bar non si è reso conto che al bancone, al posto della bevanda richiesta, una cedrata per l'appunto, gli era stata servito un liquido tossico, quasi sicuramente del sapone. Poco dopo aver bevuto la sostanza, il 34enne ha iniziato ad avvertire dei forti dolori addominali. Al punto che per lui è stato necessario il trasferimento in elisoccorso all'ospedale di Careggi. A ricostruire l'esatta dinamica saranno i carabinieri compagnia di Scandicci e della stazione di Tavarnelle Val di Pesa, che sono intervenuti sul posto: il contenitore della sostanza tossica è stato sequestrato anche con l'impiego dei militari del NAS.

Il cliente, un italiano, è in gravi condizioni ma non rischia la vita. Secondo i primi accertamenti svolti dai militari, nel bicchiere non sarebbe stato somministrato per errore del sapone liquido. Non si tratta del primo caso del genere in Italia. Solo pochi giorni fa un 28enne ha subito l'asportazione dello stomaco dopo aver bevuto del brillantante per lavastoviglie al posto dell'acqua in un bar di Castrignano del Capo, in Puglia. Lo scorso novembre un altro episodio simile si è verificato in provincia di Salerno, quando un uomo, originario di Padula, dopo essere entrato in un bar e aver bevuto un bicchiere d'acqua, si è improvvisamente sentito male: nella bevanda c'erano tracce di detersivo per lavastoviglie utilizzato per pulire i bicchieri.