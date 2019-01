Un ragazzo di 28 anni è ricoverato presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase, in provincia di Lecce, dopo aver ingerito del detersivo (pare del brillantante per lavastoviglie) al posto dell’acqua. Il giovane è ora in terapia intensiva: sarebbe in condizioni disperate. La notizia è riportata dal Quotidiano di Puglia.

Stando al racconto dello stesso paziente, pare che l’additivo che serve per rendere lucide le superfici dei piatti, fosse stato versato in una comune bottiglia che si trovava nei pressi del bancone di un bar di Castrignano del Capo dove il ragazzo era andato a consumare, e che per questo sia stato per sbaglio al posto dell’acqua (che era stata richiesta dal 28enne). Sul posto, quindi, è intervenuta un’ambulanza del 118, i sanitari, dopo aver prestato i primi soccorsi in loco, hanno immediatamente trasportato il ragazzo presso l’ospedale “Cardinale Panico” di Tricase dove è stato sottoposto a un lungo e delicato intervento chirurgico per asportargli lo stomaco. Ha riportato anche ustioni all’esofago. Il giovane si trova ricoverato in rianimazione, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Antisofistazioni sanitarie il personale del Dipartimento di Prevenzione Sanitaria alimentare della Asl di Maglie. Dalle prime indagini dei militari dell’Arma sembra che fosse un’abitudine dei dipendenti del bar quella di conservare il detersivo nella bottiglietta d’acqua di cui non però era a conoscenza la persona che ha servito il 28enne. Secondo le ricostruzioni, prima del drammatico incidente erano in corso le operazioni di ricarica e di manutenzione della lavastoviglie e uno dei baristi ha svuotato la bottiglia di acqua e l'ha riempita del brillantante utilizzato per l'elettrodomestico appoggiandola sul bancone.