“Papà non mi ha fatto mai andare a cavallo”: padre separato condannato. Rischia 4 mesi di carcere

Un 66enne torinese è stato processato per violazione degli obblighi di assistenza familiare. Il legale della ragazza, oggi 28enne, aveva richiesto un danno da “perdita di chance” per la sua assistita, costretta ad a rinunciare a quella passione (l’equitazione) per colpa del padre.

Ha ostacolato la passione più grande della propria figlia adolescente (l'equitazione) e per questo motivo un uomo finito a processo a Torino è stato condannato per violazione degli obblighi dell’assistenza familiare. Il tribunale ha inflitto all'imputato, un maniscalco 66enne, una condanna a quattro mesi di carcere. Il giudice ha subordinato la sospensione condizionale al pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio.

Il caso è stato ricostruito in aula. Il padre della vittima aveva acquistato una scuderia nel Torinese prima di separarsi dalla moglie. Stando agli accordi stipulati nel 2014 avrebbe dovuto versare 500 euro al mese e permettere alla giovane, oggi 28enne, di praticare l'equitazione a livello agonistico e quindi montare sul suo cavallo quando voleva.

Le cose, stando al racconto della ragazza, sarebbero andate diversamente. In tribunale ha infatti spiegato che il genitore non avrebbe mai assecondato quella sua "passione" avvalorando il suo racconto diversi episodi a sostegno della propria versione.

Fin da piccola cavalcare mi è stato molto facile – ha testimoniato in lacrime -. Papà aveva sempre detto che la scuderia l'aveva comperata per me, poi però conobbe una veterinaria con cui andò a convivere. Per raggiungere la scuderia, che dista circa 60 km dalla mia abitazione, dovevo prendere due treni. E quando arrivavo lì, lui non mi lasciava montare. E quando vedevo altri in sella al mio cavallo, soffrivo".