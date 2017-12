Dopo settimane di tira e molla, la commissione d'inchiesta sulle banche ha acconsentito a chiamare in audizione l'ex a.d di Unicredit Federico Ghizzoni e gli ex ministri dell'Economia Giulio Tremonti, Vittorio Grilli e Fabrizio Saccomanni entro il 22 dicembre. La Commissione audirà inoltre anche gli ex vertici di Bpvi, Gianni Zonin, di Veneto Banca, Vincenzo Consoli, e di Bim (partecipata di Veneto Banca) Pietro D'Aguì. Entro le vacanze di Natale, dunque, Ghizzoni potrà definitivamente spiegare e chiarire se l'allora ministro per le Riforme Costituzionali Maria Elena Boschi si interessò alla vendita di Banca Etruria e richiese una valutazione d'acquisizione da parte di Unicredit, come raccontato dall'ex direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli.

Nel corso del pomeriggio, il presidente del Pd Matteo Orfini ha sottolineato che il Partito Democratico non si sarebbe opposto a un'eventuale audizione di Ghizzoni in commisione, rilanciando: "Abbiamo chiesto di audire i manager delle banche venete. Abbiamo chiesto di audire il procuratore di Treviso e la dottoressa Ghedini. Abbiamo chiesto di chiamare non solo Padoan, ma anche i ministri dei governi precedenti, a partire da Tremonti. Perché il nostro governo ha agito per ridurre i danni e per riformare il sistema. Altri prima di noi hanno dormito, nella migliore delle ipotesi Quindi, venga Ghizzoni. E vengano anche gli altri. A noi la verità non fa paura. Ad altri a quanto pare sì. E molto".

"Tutti dicevano che mai avremmo accettato di chiamare in audizione Ghizzoni. E – pensate un po' – ieri per l'ennesima volta ho ribadito che non abbiamo alcun problema a farlo perché nessuno, né Maria Elena Boschi né altri esponenti del governo, hanno mai esercitato su Ghizzoni o su altri banchieri alcuna pressione. Mi scuso con il povero Di Battista per avergli con questa decisione rovinato la festa: ieri sera si era presentato insieme a un manipolo di deputati grillini sotto la sede della commissione per protestare contro il nostro veto all'audizione. Che però non c'è mai stato", ha concluso Orfini.

Poco prima della convocazione ufficiale, il pentastellato Alessandro Di Battista aveva invece dichiarato: "Il Movimento sta facendo una pressione enorme. Il Pd è alle strette, dovrà cedere. Ancora una volta abbiamo dimostrato che in Italia finalmente qualcuno fa opposizione. Il presidente della commissione di inchiesta sulle banche è Pier Ferdinando Casini. Lui è parlamentare da 34 anni. Si sta giocando un seggio in questi giorni non ve lo dimenticate. Spera di essere candidato in una lista insieme al Pd. Noi continuiamo a fare pressione!".

Nel corso della regisrazione di Porta a Porta che vede ospite proprio Maria Elena Boschi, l'ex ministra ha dichiarato: "Non ho mai chiesto a Ghizzoni di studiare l'acquisizione di Banca Etruria che, tra le altre cose, non era la banca di mio padre. Dire che era la nostra banca non corrisponde alla realtà. Mio padre è stato per pochi mesi vicepresidente. Quello che dice De Bortoli non è vero e quindi dopo mesi ho deciso di andare in giudizio per tutelare il mio nome. Non era mia intenzione farlo, ma si arriva ad un punto in cui bisogna dire basta davanti alle bugie anche perché De Bortoli ha usato queste poche righe per lanciare il suo libro. Ho scelto l'azione civile perché è più utile, ma non ho deciso io mi sono affidata alle valutazioni di chi mi assiste che ha ritenuta questa strada la più opportuna. L'audizione in commissione aiuterà a stabilire la verità e può essere utile per tutti. Se Ghizzoni dirà la verità sarà positivo per tutti".