Nuova notte di paura ai piedi dell’Etna in Sicilia. Alle ore 00.50 della notte una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata a Milo (Catania). Milo, Linguaglossa, Sant’Alfio i comuni della provincia di Catania più vicini all’epicentro. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma di questa notte è stato registrato a una profondità di due chilometri.

La scossa di terremoto, stando anche alle segnalazioni apparse sui social, è stata avvertita dalla popolazione ma non si registrano fortunatamente danni a persone o cose. A comunicarlo il Dipartimento della Protezione Civile: “Un evento sismico di magnitudo ML 4.1, è stato registrato alle ore 00.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catania. L'evento, con epicentro localizzato tra i comuni di Linguaglossa, Sant'Alfio e Milo, è stato avvertito dalla popolazione – si legge nella nota del Dipartimento della Protezione Civile -. Dalle verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni a persone o cose”. “Il Dipartimento della Protezione Civile continua a seguire l'evolversi della situazione in stretto raccordo con i centri di competenza (Ingv e Unifi) e con la Regione Siciliana”, si legge ancora nel comunicato.

Nessuna richiesta di soccorso è arrivata neppure alla sala operativa dei vigili del fuoco.

Nella notte in Sicilia la terra ha tremato anche a largo di Messina: una scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia alle ore 1.40 a una profondità di 135 chilometri.