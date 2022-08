Washington, con l’auto in fiamme contro cancello di Capitol Hill: uomo apre il fuoco, poi si suicida Un uomo si è schiantato con la sua auto in fiamme contro la cancellata di Capitol Hill, a Washington, ha iniziato a sparare e poi si è suicidato. Lo ha riportato per prima l’emittente Fox news. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Paura questa notte a Washington, Stati Uniti.

Secondo alcuni testimoni, intorno alle 4 del mattino (le 10 in Italia) un uomo si è schiantato con la sua auto in fiamme contro la cancellata di Capitol Hill, ha iniziato a sparare e poi si è suicidato.

Lo ha riportato per prima l'emittente Fox news. Nessuna persona sarebbe rimasta ferita.

L'incidente è stato confermato in seguito anche dalla polizia.

"Subito dopo le 4:00, un uomo ha guidato la sua auto contro il cancello tra East Capitol Street e Second Street – si legge in un comunicato ufficiale -. Mentre l'uomo stava scendendo dalla macchina, questa è stata avvolta dalle fiamme. L'uomo ha poi sparato diversi colpi in aria lungo East Capitol Street. Quando i nostri agenti hanno sentito il rumore degli spari, hanno immediatamente risposto. Si stavano avvicinando all'uomo quando si è sparato. Nessun altro è rimasto ferito".

La polizia di Washington sottolinea come "al momento, non sembra che l'uomo stesse prendendo di mira alcun membro del Congresso, che è in pausa estiva, e non sembra che gli ufficiali abbiano sparato con le loro armi".

Un'indagine è in corso per capire chi sia il protagonista della vicenda e i motivi che lo abbiano spinto a fare una cosa del genere.

L'incidente arriva più di un anno dopo che un altro veicolo si è schiantato contro un cancello del Campidoglio nell'aprile del 2021.

Protagonista dell'attacco in quel caso fu un veterano di vecchia data del dipartimento di Washington DC, che era sceso dal veicolo e aveva accoltellato due poliziotti, uccidendone uno, Billy Evan. Poi era stato a sua volta ucciso dalla polizia.