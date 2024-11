video suggerito

Violento terremoto a Cuba, scossa di magnitudo 6.8 fa tremare il Sud dell’isola: gente in strada a Santiago Una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 ha colpito oggi Cuba: è stata registrata a 23,5 chilometri sotto l’oceano, come riporta Usgs. Poco prima c’era stata una scossa di magnitudo 5,9. Gente in strada a Santiago, sisma avvertito anche in Florida. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Ida Artiaco

Paura nel tardo pomeriggio di oggi, ora italiana, a Cuba, colpita da due violente scosse di terremoto. La prima è stata di magnitudo 5,9 con epicentro sotto l'oceano a circa 35 chilometri dalla costa di Bartolomé Maso e a 175 chilometri da Santiago de Cuba, la seconda città del Paese. La seconda, ancora più forte, di magnitudo 6.8 è stata registrata a 23,5 chilometri sotto l'oceano, come riporta Usgs.

Il Centro Nazionale di Investigazioni Sismologiche (Cenais) di Cuba e le autorità locali di Santiago di Cuba hanno segnalato anche scosse di assestamento. La prima è stata avvertita in tutte le province orientali dell'isola, così come in quelle di Camagüey e Ciego de Ávila (al centro), ha riferito il quotidiano ufficiale Granma, che per il momento non riporta alcuna vittima. Le persone sono scese in strada a Santiago e alcuni danni sarebbero stati segnalati sul versante Est del Paese. Non è stata tuttavia emessa alcuna allerta tsunami.

Come si vede da alcune testimonianza circolate sui social network, la seconda scossa più forte sarebbe stata avvertita fino in Florida e in Jamaica.

Sembra non esserci pace per Cuba che solo qualche giorno fa ha dovuto fare i conti con il passaggio dell'uragano Rafael, che ha provocato un blackout generalizzato e l'evacuazione di oltre 70mila persone.