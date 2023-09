Vince 1,8 milioni alla lotteria e perde tutto, Lara Griffiths: “È stato bellissimo, mi sono divertita” “Sono stanca che tutti pensino la mia sia una tragedia” racconta la donna. “Avere tutti quei soldi è stata un’esperienza strana”. Griffiths aveva continuato a lavorare a tempo pieno dopo la vincita, lasciando il suo lavoro da insegnante.

A cura di Matteo Pelliccia

Fonte: Twitter

"È stato bellissimo": Lara Griffiths, 53 anni del West Yorkshire, racconta così i diciotto anni successivi alla vittoria di 1,8 milioni di sterline alla lotteria. La donna quest'anno ha perso tutto il suo patrimonio, nonostante abbia comunque continuato a lavorare a tempo pieno dopo il 2005, l'anno in cui l'ex marito Roger Griffiths vinse l'ambito premio. "È stata un'esperienza scioccante" continua la donna. "Sono stanca che tutti pensino la mia sia una tragedia".

Secondo quando riportato al MailOnline, Lara Griffiths dice di "essere stata accusata di essere stata sciocca a sprecare tutti quei soldi". La donna, in questi diciotto anni, è stata soggetta di varie accuse. "La gente continuava a dire che ero stupida e mi ero imbottita di chirurgia plastica. Non riescono ad accettare il fatto che ho speso i miei soldi saggiamente: in questi diciotto anni, mi sono divertita molto".

Gli investimenti di Griffiths

Appena vinta la lotteria, Griffiths ha subito lasciato il suo lavoro da insegnante da 40mila sterline l'anno, cominciando a investire. Lei e il marito Roger hanno immediatamente acquistato i primi biglietti per Dubai, dove hanno trascorso 10 giorni. Una volta tornati i due hanno rilevato un salone da 150.000 sterline, dove la donna ha lavorato in questi anni, e ottenuto il mutuo per la casa. "Avere tutti quei soldi è stata un'esperienza strana" spiega Griffiths, che nei mesi successivi alla vincita della lotteria comprò anche trenta auto di seconda mano e quindi borse firmate.

"Non riesco a distinguere tra shock positivo e shock negativo: tutti ti chiedono sempre cosa si prova a vincere la lotteria, ma non è una sensazione tangibile. Immaginate di sentirvi dire che improvvisamente avete due milioni in banca" racconta Griffiths a MailOnline, la versione online del DailyMail. "Non abbiamo sprecato i soldi: siamo andati in vacanza a Dubai, in primo luogo, ma è stato bello. E poi abbiamo volato in classe economica: per il resto, le auto erano di seconda mano e abbiamo ipotecato tutte le case".

"Mi sentivo annoiata"

Il lavoro a tempo pieno nel salone, però, cominciava a rendere Griffiths insoddisfatta. "Mi sentivo annoiata, il nuovo lavoro non mi stimolava: la mia vera passione era l'insegnamento". La donna sostiene che l'ex marito Roger Griffiths "avesse investito un sacco di soldi nella sua carriera musicale nascente, sborsando migliaia di euro per finanziare un disco con la sua vecchia band dell'università: ha speso almeno 25.000 sterline". Nel 2013, però, i soldi della lotteria erano già finiti e i due si lasciarono.

La coppia ha anche avuto due figli insieme: Kitty e Ruby, che oggi, rispettivamente, hanno 16 e 19 anni. La madre e le due figlie vivono ora con la mamma di Griffiths, Norma, 86 anni. A MailOnline la donna racconta: "Non voglio che le mie figlie ereditino un lascito che mi veda spendere 1,8 milioni di sterline in vincite al lotto". L'ex milionaria inglese non sembra pienamente pentita: "Alzo le mani e accetto i miei errori. Ho passato gli ultimi dieci anni a fare in modo che i miei figli avessero una bella vita. La lotteria, però, non ha rovinato la mia vita".