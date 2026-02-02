Victoria Hall scomparsa nel 1999, serial killer confessa l’omicidio della 17enne: il caso risolto 26 anni dopo

Steve Wright, noto come lo ‘Strangolatore del Suffolk’, ha confessato l’omicidio di Victoria Hall, 17enne scomparsa nel 1999, chiudendo un caso irrisolto da più di 26 anni. Il serial killer era stato già condannato all’ergastolo per altri 5 delitti.

Victoria Hall.

La 17enne Victoria Hall scomparve più di 26 anni fa mentre tornava a casa da una discoteca nel Suffolk, nell'Inghilterra orientale. Oggi, lunedì 2 febbraio, Steve Wright, serial killer britannico noto come lo ‘Strangolatore del Suffolk', ha ammesso di averla rapita e uccisa nel settembre 1999.

Il 67enne è comparso davanti alla Old Bailey, la corte penale di Londra, dichiarandosi colpevole di un delitto che sarebbe quindi precedente ai cinque per cui era stato condannato all'ergastolo nel 2008. Le vittime erano tutte donne, di età compresa fra i 19 e i 29 anni, che si prostituivano nella città di Ipswich.

Steve Wright, lo ’strangolatore del Suffolk’.

Wright ha ammesso il rapimento e l'uccisione della ragazza, il cui corpo fu ritrovato in un fossato. La confessione chiude un caso rimasto irrisolto per oltre un quarto di secolo e conferma che il raggio d'azione del serial killer, noto appunto per strangolare le sue vittime, non si limitò ai crimini compiuti in pochi giorni nel dicembre 2006.

Non solo, oggi è la prima volta che Wright ha ammesso un omicidio: in precedenza aveva sempre sostenuto la propria innocenza. Nel 2006 gli abitanti di Ipswich si trovarono a vivere settimane di terrore mentre gli investigatori davano la caccia al serial killer, ricorda il Guardian.

Il 30 ottobre di quell'anno la 19enne Tania Nicol scomparve, circa due settimane dopo fu la volta della 25enne Gemma Adams. Il corpo di quest'ultima fu ritrovato in un ruscello a Hintlesham il 2 dicembre, seguito dal ritrovamento dei resti di Nicol in uno stagno a Copdock l'8 dicembre.

Due giorni dopo il corpo della 24enne Anneli Alderton venne rinvenuto nei boschi di Nacton, il 12 dicembre i resti della 24enne Paula Clennell e della 29enne Annette Nicholls furono scoperti nei pressi dei boschi di Levington.

Wright fu arrestato nella sua casa di Ipswich una settimana dopo. Le analisi istologiche rivelarono che tutte le vittime erano state strangolate. Altri casi irrisolti nel Suffolk potrebbero essere legati alla sua efferata attività di killer seriale.