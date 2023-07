USA, vinto montepremi record da 1 miliardo alla lotteria: 1 milione anche a chi ha venduto il biglietto A Los Angeles, California, è stato vinto uno dei montepremi più alti di sempre: un miliardo di dollari al Powerball. Anche il proprietario del minimarket Las Palmitas, che ha venduto il biglietto fortunato, riceverà un milione di dollari.

A cura di Ida Artiaco

Il proprietario de Las Palmitas Mini Market a Los Angeles.

Non solo ha fatto felice il fortunato vincitore che comprando il biglietto nel suo minimarket è diventato miliardario, ma, in quanto venditore, anche lui ha ricevuto una commissione importante, dal valore di 1 milione di dollari.

È successo nei giorni scorsi a Los Angeles, in California, dove nel minmarket Las Palmitas è stato vinto uno dei montepremi più alti della storia in tutto il mondo: oltre un miliardo di dollari alla lotteria del Powerball, disponibile in 45 Stati USA su 50. Le probabilità di vincere il jackpot sono una su 292,2 milioni, afferma la società che la gestisce.

Lo scorso 19 luglio un fortunato giocatore si è aggiudicato il maxi montepremi in palio: ben 1,08 miliardi di dollari. Si tratta del sesto jackpot più alto di sempre negli Stati Uniti (irraggiungibili, per il momento, i 2,04 miliardi vinti lo scorso 21 novembre).

Anche il proprietario di Las Palmitas, il mini market della città californiana dove è stato venduto il fortunato biglietto, e che si trova nel quartiere di Skid Row, che accoglie numerosi senzatetto, ha potuto gioire: all'uomo, Nabor Herrera, di origine ispanica, spetterà una commissione di un milione di dollari, come indicato dal regolamento.

"Li userò per investire in altri negozi e per portare in vacanza mia moglie e i miei figli", ha dichiarato ai media locali il commerciante, che nella zona è diventato ormai una vera e propria star. Ha anche raccontato di non sapere che il biglietto del jackpot era stato acquistato nel suo negozio fino a quando non è stato accolto da una folla di giornalisti al suo arrivo a lavoro giovedì mattina. Herrera otterrà i soldi indipendentemente dal fatto che qualcuno si faccia avanti per reclamare il premio.