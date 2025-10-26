USA, sparatoria al ballo universitario: un morto e sei feriti, fermato il killer

Una sparatoria ha sconvolto il ballo dell’Homecoming alla Lincoln University, in Pennsylvania: una persona è morta e sei sono rimaste ferite. I colpi sono partiti durante la festa studentesca, scatenando il panico. Fermato un sospetto, ma il movente resta ignoto.

Una serata di festa si è trasformata in tragedia sabato notte alla Lincoln University, in Pennsylvania, dove una sparatoria ha interrotto i festeggiamenti del Homecoming, l’annuale evento che riunisce studenti, ex alunni e docenti dell’ateneo.

Secondo le autorità, almeno una persona è rimasta uccisa e sei sono rimaste ferite dopo che diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi nei pressi dell’International Cultural Center, dove si stava svolgendo un ballo. L’atmosfera di gioia e nostalgia che accompagnava l’evento è stata spezzata da momenti di panico: centinaia di persone hanno cercato riparo mentre la musica continuava a suonare in sottofondo. "Quella che doveva essere una notte di festa è stata distrutta dai colpi di pistola", ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di Chester, Christopher de Barrena-Sarobe, descrivendo una scena di caos in cui molti sono stati travolti nella fuga.

Le autorità hanno confermato che una persona armata è stata fermata, ma le indagini sono ancora in corso e non è esclusa la presenza di più tiratori. Il movente rimane sconosciuto, anche se gli investigatori ritengono improbabile che si tratti di un attacco pianificato contro l’università. Diversi feriti sono stati trasportati in ospedali del vicino Delaware, mentre altri hanno ricevuto cure sul posto per contusioni e ferite riportate nella fuga.

Il capo della polizia universitaria, Marc Partee, ha espresso profondo rammarico per l’accaduto: “Il Homecoming è un momento di orgoglio e memoria, in cui gli ex studenti tornano per celebrare la nostra comunità. Nessuno avrebbe dovuto temere per la propria vita in una serata come questa.” Le forze dell’ordine locali, statali e federali stanno collaborando con l’FBI per ricostruire la dinamica dell’accaduto e invitano chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

L’episodio giunge a poche ore da un’altra sparatoria avvenuta nei pressi della Howard University di Washington, D.C., anch’essa durante le celebrazioni del Homecoming, dove cinque persone erano rimaste ferite.