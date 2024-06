video suggerito

USA, si suicida dopo aver perso tutti i suoi risparmi in una truffa online Dennis Jones, 82 anni, si è tolto la vita dopo aver subito una truffa online nota agli esperti con il nome di "pig butchering", letteralmente, "macellazione dei maiale". Era stato convinto da una donna conosciuta in chat a investire tutti i suoi risparmi in criptovalute.

A cura di Davide Falcioni

Dennis Jones, un appassionato runner e fotografo di 82 anni, si è tolto la vita dopo aver subito una truffa online nota agli esperti con il nome di "pig butchering", letteralmente, "macellazione dei maiale". Come racconta la CNN l'uomo era conosciuto come una persona positiva e felice; nonno di due nipoti, amava trascorrere molto ore della sua giornata a discutere sui social di politica, sempre pronto a supportare le ragioni dei più indifesi, a partire dai rifugiati.

Tuttavia, negli ultimi tempio, Dennis aveva subito un drastico cambiamento. Divorziato da anni, aveva fatto amicizia con una donna di nome Jessie su Facebook. Quella che sembrava essere una nuova amicizia si è presto rivelata essere l’inizio di un incubo e della trappola dei crypto scam. Per mesi Jessie e Dennis hanno trascorso ore e ore ogni giorno a chattare, costruendo una relazione di piena fiducia tanto che la donna è riuscita a convincere Dennis a investire in criptovalute.

Senza mai incontrarla di persona, l'uomo ha investito tutti i suoi risparmi, sperando in un ritorno finanziario. Non immaginava invece che tutto il sio denaro sarebbe scomparso, lasciandolo in rovina economica ed emotiva. In preda alla disperazione, Dennis ha iniziato a isolarsi dalla famiglia, tenendo nascosti i suoi problemi finanziari e la truffa di cui era vittima. I suoi figli, ignari di tutto, hanno organizzato un appuntamento per aiutare il padre a riprendersi organizzando il suo trasferimento da Adrianne, la figlia più giovane.

Il giorno dell’incontro, nessuno riusciva a contattare l'uomo. Matt, il figlio maggiore, è andato a cercarlo al suo appartamento, ma Dennis non era a casa. Più tardi, la polizia ha bussato alla porta di Matt per informarlo che Dennis si era tolto la vita.

Le truffe “pig butchering” sono responsabili di un trasferimento massiccio di ricchezza dalla classe media americana a bande criminali prevalentemente del sud-est asiatico. Secondo le stime dell’FBI, solo nel 2023 queste truffe hanno sottratto quasi 4 miliardi di dollari a decine di migliaia di vittime americane, con un aumento del 53% rispetto all’anno precedente.