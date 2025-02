Usa, scontro tra due aerei in aeroporto: due morti e colonna di fumo in Arizona

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Nuovo incidente aereo in Usa questa volta mortale: due piccoli velivoli si sono scontrarti oggi all'aeroporto regionale di Marana, cittadina nella contea di Pima, in Arizona, causando due decessi. Lo comunicano le autorità locali dopo alcune foto apparse sui social in cui vedeva un pennacchio di fumo nero che si alzava in cielo dal piccolo scalo aeroportuale.

L'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, mercoledì 19 febbraio, ora locale, mentre le squadre di soccorso si precipitavano sulla scena. Il dipartimento di polizia di Marana ha poi confermato che due persone sono morte in una "collisione aerea" che ha coinvolto i due aerei.

Sul posto anche FAA e NTSB, come ha spiegato la polizia locale riferendosi alla Federal Aviation Administration (FAA) e all National Transportation Safety Board (NTSB) i due enti statali punto di riferimento per gli incidenti aerei negli Stati Uniti. La FAA esaminerà la sicurezza e la regolamentazione, mentre l'NTSB lavorerà per stabilire la causa dell'incidente.

Le autorità locali spiegano che entrambi gli aerei coinvolti erano occupati al momento dell'incidente e che lo schianto ha bloccato lo scalo aeroportuale che è stato chiuso per consentire i soccorsi e i successivi rilievi. Un pilota locale ha raccontato al canale locale 13 News che stava per decollare quando gli è stato detto che l'aeroporto era chiuso e tutti i voli annullati. Secondo alcuni media locali, l'incidente quando un piccolo velivolo in atterraggio si sarebbe scontrato con un altro velivolo fermo in pista.