USA, professoressa abusa sessualmente di uno studente poi gli chiede di uccidere suo marito Elena Bardin, ex docente presso l'Adair Juvenile Detention Center, è ora in carcere con accuse gravissime, tra cui istigazione all'omicidio, abuso sessuale e diffusione di materiale pedopornografico.

A cura di Davide Falcioni

Un caso sconvolgente scuote il Kentucky, negli Stati Uniti: un’insegnante di 27 anni è accusata di aver plagiato un minore in un centro giovanile, spingendolo a uccidere suo marito. Elena Bardin, ex docente presso l’Adair Juvenile Detention Center, è ora in carcere con accuse gravissime, tra cui istigazione all’omicidio, abuso sessuale e diffusione di materiale pedopornografico.

L’indagine è partita dopo il ritrovamento, durante una perquisizione di routine, di messaggi e immagini inappropriate nella stanza di un ragazzo minorenne. Le prove raccolte dalla Polizia di Stato del Kentucky (KSP) avrebbero collegato quei materiali alla Bardin, all’epoca insegnante nella struttura.

Ma il peggio è emerso dopo: secondo gli investigatori, la donna non solo avrebbe avuto contatti sessuali illeciti con il giovane, ma gli avrebbe anche inviato foto esplicite di sé e, soprattutto, lo avrebbe convinto a uccidere il marito.

La Bardin è stata arrestata mercoledì e rinchiusa nel carcere della contea di Adair. Oltre all’istigazione all’omicidio, è accusata di abuso sessuale di primo grado e diffusione di materiale osceno a minori. Il momento, non risulta che il marito sia stato effettivamente ucciso, ma le indagini sono ancora aperte. Il minore coinvolto, invece, non è stato imputato di alcun crimine. Al momento Bardin non ha un avvocato e non è ancora stata fissata una data per la sua prima udienza in tribunale.