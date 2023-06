USA, passeggera di una nave da crociera precipita nell’oceano dal ponte al decimo piano La donna,42 anni, è stata salvata grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera: fortunatamente non ha riportato gravi traumi nonostante il volo di decine di metri.

A cura di Davide Falcioni

Attimi di paura tre giorni fa a bordo della nave da crociera Mariner of the Seas di Royal Caribbean: una passeggera di 42 anni è infatti precipitata dal ponte del decimo piano finendo in mare a circa 31 miglia (50 km) a sud di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana. Alcuni dei presenti che hanno assistito alla scena hanno dato l'allarme e si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto si sono precipitate diverse imbarcazioni della Guardia Costiera e sono state calate delle scialuppe di salvataggio. Le ricerche della naufraga sono andate a buon fine: la donna è infatti stata recuperata miracolosamente illesa nonostante il volo di decine di metri.

In una nota la Guardia Costiera ha spiegato: "I nostri pattugliatori del settore San Juan hanno ricevuto una richiesta di aiuto dalla nave da crociera Mariner of the Seas intorno alle 17:44 di domenica. Secondo l'equipaggio una passeggera, 42 anni, cittadina statunitense, era finita in mare. La nave da crociera stava transitando a circa 27 miglia nautiche a sud di Punta Cana, nella Repubblica Dominicana, quando si è verificato l'incidente ed era in rotta verso Willemstad, Curaçao. La passeggera è stata recuperata viva e in buone condizioni di salute, dopo essere caduta in acqua dal decimo ponte della nave".

La Guardia Costiera ha aggiunto che "la nave da crociera non ha richiesto l'evacuazione medica della passeggera. La donna è stato trattenuta nella struttura medica e successivamente trasferita all'ospedale di Willemstad, Curacao, per una valutazione. La Guardia Costiera sta indagando sulle circostanze che hanno portato la 42enne a finire in mare".