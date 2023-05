USA, nuova strage in un centro commerciale in Texas: uomo spara a 8 persone poi viene ucciso La strage in centro commerciale di Allen, in Texas: dopo aver parcheggiato la sua auto un uomo ha aperto il fuoco contro le persone che lo circondavano uccidendone otto e ferendone altre sette.

A cura di Davide Falcioni

È di almeno nove morti, compreso il killer, e sette feriti il bilancio di una nuova strage commessa negli Stati Uniti: un uomo ha raggiunto un centro commerciale di Allen – sobborgo a quaranta chilometri da Dallas, in Texas – e dopo aver parcheggiato la sua auto ha aperto il fuoco contro le persone che lo circondavano.

Il killer si è preparato di tutto punto per la carneficina: ha indossato una divisa nera da combattimento e un giubbotto antiproiettili, poi ha imbracciato un fucile da guerra AR-15, l'arma più utilizzata nelle sparatorie di massa statunitensi e liberamente acquistabile in molti negozi. Il killer ha quindi aperto il fuoco contro i passanti che erano nelle vicinanze camminando lungo il marciapiede e sparando a chiunque fosse a tiro. Il bilancio è pesantissimo: 8 morti.

In quel momento nel centro commerciale c'erano migliaia di persone, famiglie, donne, ragazzi, coppie di fidanzati, bambini. La strage avrebbe potuto essere più grave se non fosse intervenuto un poliziotto, che era stato chiamato nel centro commerciale per un altro motivo. L'agente ha affrontato il killer e l'ha ucciso, colpendolo almeno una volta all'occhio sinistro. Il corpo dell'assassino è rimasto disteso, di fronte a uno store di hamburger e panini.

L'uomo, vestito di nero, aveva accanto a sé il fucile semiautomatico con un caricatore da 45 colpi inserito. Questa strage, rispetto a molte delle altre commesse di recente, ha offerto una serie di documenti agghiaccianti che hanno mostrato i momenti principali della carneficina. In una clip, registrata dalla telecamera installata sull'auto di un uomo appena uscito dal centro commerciale, si vede l'arrivo dell'auto del killer, l'uomo uscire e cominciare a sparare sulla folla come in un'esecuzione. Le immagini non sono nitide, ma la raffica di colpi si sente chiaramente.

Nel 2023 negli USA 198 sparatorie di massa

Le sparatorie di massa sono da anni all'ordine del giorno negli Stati Uniti, con almeno 198 eventi di questo tipo solo nel 2023, il massimo a questo punto dell'anno almeno dal 2016, secondo il Gun Violence Archive, associazione senza scopo di lucro che definisce un "mass shooting" qualsiasi conflitto a fuoco in cui quattro o più persone vengono ferite o uccise.

Il Congresso statunitense non è stato in grado di approvare un sostanziale controllo delle armi nonostante le continue sparatorie di massa mortali. Il Texas consente ai suoi residenti di portare legalmente armi senza licenza o addestramento.