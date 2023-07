Usa, lo Stato dello Iowa vieta l’aborto dopo 6 settimane di gravidanza Lo Stato dello Iowa, negli Usa, ha abolito l’aborto dopo le 6 settimane di gravidanza. La legge attuale prevedeva l’aborto per le donne entro le 20 settimane.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'Iowa, negli Usa, ha approvato una legge che vieta l'aborto dopo circa 6 settimane di gravidanza. Il testo è passato con il sostegno esclusivo dei repubblicani durante un voto durato quasi 14 ore e protratto fino a tarda notte. Il governatore Kim Reynolds è stato uno dei maggiori sostenitori della norma e ha dichiarato che avrebbe firmato la legge già venerdì. Molte persone hanno manifestato al Campidoglio dell'Iowa, divise in schieramenti a favore e contro il provvedimento che andrebbe a sostituire quello che attualmente garantisce l'aborto fino a 20 settimane di gravidanza.

Il nuovo disegno proibirà quasi tutte le interruzioni una volta rilevata l'attività cardiaca del feto, che di solito avviene proprio intorno alla sesta settimana di gestazione e prima che molte donne sappiano di essere incinta. La legge prevede delle eccezioni in caso di stupro e di conseguente denuncia entro 45 giorni o in caso di incesto se denunciato entro 145 giorni. Se il feto presenta un'anomalia incompatibile con la vita o se la gravidanza mette in pericolo la madre, sarà possibile procedere con l'interruzione di gravidanza.

Eccezioni, quelle riguardanti la salute delle donne e quelle relative a malformazioni del feto, che lasciano diversi dubbi. L'aborto, infatti, non sarà possibile oltre le 6 settimane di gravidanza, periodo in cui molte donne non hanno ancora realizzato di essere incinte. Un provvedimento simile era stato bocciato nel 2018 dalla Corte suprema dello Stato. Adesso, però, l'aborto non è più un diritto costituzionalmente protetto in Iowa.

Il mese scorso il tribunale si è diviso 3-3 sull'opportunità di rimuovere il blocco sulla legge del 2018, una situazione di stallo che ha portato Reynolds a cercare di approvare una nuova legislazione in una sessione speciale questa settimana.