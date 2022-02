USA, donna fa sesso con 9 studenti delle scuole superiori in cambio di sigarette elettroniche Melissa Blair, 38 anni, avrebbe fatto sesso con diversi ragazzi tra i 14 e i 17 anni che frequentavano una scuola di Englewood, nel Tennessee, tra la primavera del 2020 e la fine del 2021.

A cura di Biagio Chiariello

I residenti di una piccola città dello Stato USA del Tennessee sono sotto choc dopo che una donna è stata incriminata per aver fatto sesso con almeno nove studenti di una scuola superiore locale in cambio di sigarette a penna, secondo quanto scrive il New York Post. Melissa Blair, 38 anni, è stata arrestata martedì e accusata di 18 capi di imputazione per stupro legale, quattro capi di imputazione per traffico di esseri umani per prostituzione condiscendente, adescamento di un minore e confisca di proprietà personali, ha riferito l'emittente locale WTVC-TV. Secondo lo sceriffo della contea di McMinn, Joe Guy, ci sono "almeno nove vittime, tutti maschi" confermate con incidenti verificatisi dalla primavera del 2020 alla fine del 2021 da studenti della McMinn Central High School nella città di Englewood. I genitori hanno detto a WTVC che la Blair ha contattato le sue vittime – tutte di età compresa tra i 14 ei 17 anni – e ha offerto loro oggetti come vape pen in cambio di sesso. Le indagini continuano con le autorità che ritengono possano esserci più vittime.

La polizia ha iniziato a indagare su Blair dopo che il distretto scolastico ha ricevuto una lettera anonima, hanno spiegato i funzionari. Va detto che la 38enne non è un'insegnante o una dipendente del distretto, ma è stata coinvolta nel club di supporto della scuola. Avrebbe inoltre avuto un bambino con "qualcuno del sistema scolastico che si è trasferito" scrive il New York Post. Alla donna è stato interdetto l'accesso alle proprietà scolastiche e alle attività della scuola.

"Siamo devastati a questo punto", ha detto la madre di una delle vittime, che ha chiesto di rimanere anonima. “Non riesco a descrivere a parole come ci si sente a vivere quello che stiamo attraversando in questo momento. C'è ogni tipo di emozione che puoi immaginare. E nessuna di esse è felice". Blair ha pagato una cauzione di $ 100.000 e martedì 15 febbraio è uscita dal carcere. Dovrà compare in tribunale il prossimo 28 febbraio. "Le persone si concentrano principalmente sull'autore del reato. Non si rendono conto di come una situazione del genere può devastare una famiglia. Non ho idea di come si possa andare avanti con tutto ciò” ha aggiunto la madre.