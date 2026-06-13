Modena, “Dammi le sigarette o ti sparo”: studente punta la pistola a pallini contro il prof

A Mirandola (Modena) uno studente ha minacciato un professore con una pistola del tutto simile a un’arma vera per prendergli le sigarette. L’episodio è stato filmato dagli amici del ragazzo.

Uno studente ha minacciato il suo professore con una pistola per prendergli le sigarette: "Dammele o sparo", gli avrebbe detto davanti a tutta la classe. È successo a Mirandola, in provincia di Modena, durante le ore di lezione in una classe prima dell'istituto superiore Galileo Galilei.

L'episodio risale al 21 maggio ma è emerso solo ora riportato dalla Gazzetta di Modena. Secondo le ricostruzioni, il ragazzo sarebbe entrato in aula accompagnato da un gruppo di compagni, e alcuni di questi avrebbero ripreso la scena con il cellulare.

I ragazzi si sarebbero avvicinati al docente cogliendolo di spalle, e dopo l'alunno gli avrebbe puntato la pistola contro. L'oggetto all'apparenza era del tutto simile a un'arma vera, ma si trattava invece di una pistola a pallini.

Il professore ha formalizzato la segnalazione con una nota sul registro di classe e informato il dirigente scolastico. La scuola ha scelto di mantiene il riserbo sui provvedimenti disciplinari in capo ai giovanissimi.

Non è la prima volta che il dirigente scolastico del Galileo Galilei di Mirandola si trova a dover fronteggiare emergenze mediatiche e sociali nel suo istituto. Solo poche settimane, il 13 maggio, fa un altro studente appassionato di boxe aveva organizzato un "incontro clandestino" durante l'intervallo. Il combattimento improvvisato si era svolto in un sottoscala vicino al parcheggio riservato ai docenti. Un luogo appartato, ma non abbastanza da nascondere la bravata che infatti è stata subito segnalata. Gli studenti coinvolti sono stati esclusi dal consiglio d'istituto dagli scrutini di fine anno.