in foto: Immagine di repertorio

Un altro bambino, dimenticato in auto, è morto negli Stati Uniti. È la settima tragedia del genere registrata dall’inizio dell’anno nel Paese, secondo i dati dell'organizzazione benefica Kids and Cars. Quest’ultimo dramma si è consumato a Spartanbug, nel South Carolina. Il piccolo, di appena tre anni, secondo la ricostruzione dei media locali è stato dimenticato in macchina dal genitore affidatario, con i finestrini chiusi. Il genitore ha raccontato alla polizia di aver accompagnato il bambino all’asilo e di non essersi accorto che non era entrato con gli altri compagni nella struttura. E solo dopo ore si è reso conto che il bambino era rimasto nel Suv al caldo, seduto sul sedile posteriore della vettura.

In corso indagini – Quel giorno le temperature hanno superato i 33 gradi in città. Purtroppo, quando l’adulto si è accorto dell’accaduto, era già troppo tardi. Ha chiamato i soccorsi ma per il bambino non c’è stato nulla da fare nonostante gli sforzi dei medici. Secondo quanto emerso dai primi esami sul cadavere, il piccolo è stato ucciso dal caldo estremo. Il nome del bambino non è stato reso noto in attesa di individuare la madre biologica. Sull'accaduto sono in corso indagini.

Drammatici precedenti – Solo qualche settimana fa un altro bambino di due anni è morto in circostanze simili nello Stato della Louisiana. Anche lui era stato dimenticato nell’auto di famiglia parcheggiata al sole. È rimasto intrappolato durante le ore più calde della giornata e non ce l’ha fatta. I soccorritori arrivati sul posto dopo che è stato dato l’allarme non hanno potuto fare nulla per lui: il piccolo è stato dichiarato morto sul posto.