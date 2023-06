USA, addetto pulizie spegne freezer con campioni di cellule e distrugge decenni di studi scientifici Un operaio addetto alle pulizie ha erroneamente spento un congelatore contenente campioni di cellule e altri materiali biologici mandando in fumo decenni di ricerca scientifica causando danni da milioni di dollari. È accaduto al Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) di Troy, nello stato americano di New York.

A cura di Davide Falcioni

Ha dell'incredibile quanto accaduto il 14 settembre del 2020 al Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) di Troy, nello stato americano di New York, dove un operaio addetto alle pulizie ha erroneamente spento un congelatore contenente campioni di cellule e altri materiali biologici mandando in fumo decenni di ricerca scientifica causando danni da milioni di dollari. A finire in guai seri, in particolare, l'impresa di pulizie "Daigle Cleaning Services", che è stata denunciata dall'istituto

Come spiega il Times Union, il dipendente della società di pulizie – probabilmente non adeguatamente formato – premette un interruttore, senza immaginare cosa avrebbe potuto provocare il suo gesto, nel tentativo di spegnere un "fastidioso segnale acustico". Così una gran parte del materiale biologico conservato nel frigorifero passò dalla temperatura di – 44,5 a – 3,5 gradi Celsius, andando quindi distrutto. Tutto ciò – secondo l'accusa – sarebbe avvenuto malgrado la presenza di un avviso molto chiaro, affisso alla porta d'ingresso del laboratorio, che dava istruzioni precise su come disattivare il suono del congelatore senza causare danni irreparabili.

Secondo Michael Ginsberg, avvocato di RPI, "il comportamento e la negligenza delle persone hanno causato tutto questo. Sfortunatamente, hanno spazzato via 25 anni di ricerca". Il legale ha affermato che occorrerà almeno un milione di dollari per recuperare il materiale perduto, campioni cellulari che i ricercatori dell'istituto stavano utilizzando per studiare a fondo i processi di fotosintesi, in un'ottica di sviluppo di pannelli solari. La società Daigle Cleaning Services aveva firmato un contratto da 1,427 milioni di dollari per eseguire le pulizie delle strutture dell'RPI nel semestre autunnale del 2020. Tra queste c'era il Cogswell Building, centro di ricerca chimica-biologica che ospita il laboratorio del pluripremiato Professore di chimica e biologia chimica KV Lakshmi, direttore del Baruch '60 Center for Biochemical Solar Energy Research. Lakshmi contattò il produttore del congelatore per le riparazioni di emergenza, ma a causa della pandemia da Coronavirus, quel lavoro non è stato possibile fino al 21 settembre 2020, circa una settimana dopo l'accaduto.