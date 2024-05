video suggerito

Usa, accorrono per un incidente stradale ma trovano un orso che trascina un cadavere dall'auto La spaventosa scena lungo una strada che attraversa una zona boschiva nello stato del Massachusetts, in Usa. Alla vista dei lampeggianti della polizia, l'animale selvatico si è allontanato dalla zona lasciando il cadavere della vittima a terra.

A cura di Antonio Palma

Un automobilista statunitense, coinvolto in un drammatico e mortale incidente stradale in Usa, è stato trascinato via dalla sua vettura da un orso che si è avvicinato al mezzo e ha cercato di portare via il corpo dell'uomo che era già morto. La spaventosa scena lungo una strada che attraversa una zona boschiva nello stato del Massachusetts. A fare la terribile scoperta gli agenti della polizia locale che erano stati chiamati a intervenire dopo una telefonata di emergenza di alcuni passanti.

Il fatto domenica scorsa quando un altro automobilista di passaggio ha chiamato la polizia, alle 11 del mattino, spiegando che vi era una vettura nel bosco al lato della strada, poco fuori la carreggiata. Quando gli agenti sono giunti sul luogo indicato, hanno trovato una Honda Civic gravemente danneggiata tra gli alberi ma soprattutto una scena inattesa. Un orso stava trascinando via il corpo dell'automobilista già morto.

Alla vista dei lampeggianti e delle volanti, l'animale selvatico si è allontanato dalla zona lasciando il cadavere a terra. "Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto, l'occupante maschio del veicolo era fuori dall'auto deceduto e un orso è stato osservato nelle vicinanze della scena", ha detto la Polizia, aggiungendo che le prove suggeriscono che "l'orso ad un certo punto è entrato in contatto con il corpo della vittima".

La causa dell'incidente è ancora oggetto di indagine. L'uomo al volante, identificato come il 31enne Daniel Ducharme, era l'unica persona nell'auto. Secondo la polizia, in qualche modo ha perso il controllo dell'auto, ha colpito più volte il guardrail ed è uscito dal lato destro della strada, la Route 91 sud a Hatfield. Infine ha fatto diversi metri prima di colpire alcuni alberi.

La polizia ha detto che le prove suggeriscono che sia stato "completamente espulso o parzialmente espulso dalla vettura e successivamente trascinato via dall'auto dall'orso". La zona di Hatfield fa parte di un'area conosciuta per la presenza di orsi e le guardi forestali hanno ricordato ai residenti che gli orsi stanno uscendo dal letargo e stanno cercando cibo in questo periodo.