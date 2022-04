Usa, 16enne ucciso dagli amici: ‘giocavano’ a spararsi indossando un giubbotto antiproiettile Il tragico incidente è avvenuto il 3 aprile a Belleview, in Florida. Joshua Vining, Colton Whitler, entrambi di 17 anni, e Christopher Broad, 16enne, hanno deciso di trascorrere il pomeriggio in maniera alternativa…

A cura di Biagio Chiariello

Un ragazzo di 16 anni è morto quando due dei suoi amici gli hanno sparato mentre giocavano con pistola e giubbotti antiproiettile. Christopher Broad era insieme a Joshua Vining e Colton Whitler, entrambi di 17 anni, in una roulotte a Belleview, in Florida. Con loro c'era anche Evan Vowell, 18 anni, che alla polizia avrebbe consegnato anche un filmato dell'accaduto poi utilizzato come prova. Vining deve rispondere di omicidio colposo aggravato di un minore, mentre Whitler è stato accusato di aver mentito alla polizia su chi ha esploso i colpi che hanno ucciso Broad.

Stando a quanto ricostruito, lo scorso 3 aprile Vining ha mostrato a Christopher e agli altri due adolescenti la pistola e un giubbotto antiproiettile prima di chiedere se avevano "mai visto qualcuno che veniva colpito con un giubbotto antiproiettile". Il 16enne ha quindi sparato un solo colpo a Vining mentre indossava il giubbotto. Si sono quindi scambiati i ruoli e Vining ha sparato con l'arma una prima volta e poi altre quattro in rapida successione. Il camionista Joe Vanhouten si è svegliato a causa degli spari. "Sono uscito dal mio camion e ho visto un ragazzo, adolescente, uscire dalla roulotte della porta accanto urlando, sembrava isterico… So che a quell'età non si rendono davvero conto delle conseguenze di alcune delle cose che fanno…" ha ammesso l'uomo.

I due adolescenti potrebbero essere incriminati come adulti per la morte di Broad. Entrambi sono stati rilasciati su cauzione. In Florida, l'omicidio colposo aggravato di un minore con un'arma da fuoco può portare a una pena detentiva fino a 30 anni.