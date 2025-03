Uomo con passamontagna apre il fuoco in un pub a Toronto poi fugge: è ricercato, almeno 12 feriti È di almeno 12 feriti il bilancio di una sparatoria verificatasi nella serata di venerdì 7 marzo in un pub di Toronto (Canada). Ad aprire il fuoco un uomo con un passamontagna nero che è poi fuggito a bordo di un’auto argentata: ricerche in corso. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Ida Artiaco

Paura nella notte a Toronto, in Canada, dove almeno 12 persone sono rimaste ferite in una sparatoria in un pub, come ha riferito la polizia, citando un sospettato in fuga. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale. Quattro hanno riportato ferite non mortali, mentre non sono chiare le condizioni degli altri, ha affermato la polizia in un post pubblicato su X in cui sta fornendo gli aggiornamenti in tempo reale di quanto successo.

L'uomo che ha aperto il fuoco, intorno alle alle 22:39 di venerdì ora locale, sarebbe fuggito a bordo di "un'auto argentata".

Gli agenti non hanno immediatamente fornito alcun indizio per spiegare la sparatoria, avvenuta a Scarborough, nella zona est di Toronto, la città più grande del Canada. "Sono profondamente turbata dalle notizie di una sparatoria in un pub", ha affermato il sindaco di Toronto Olivia Chow, aggiungendo che il capo della polizia le ha assicurato che "sono state impiegate tutte le risorse necessarie" e che c'è un'indagine in corso: gli inquirenti forniranno ulteriori dettagli".