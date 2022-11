Uomo cade da una nave da crociera: sopravvive 24 ore in acqua e viene salvato il giorno dopo L’uomo si trovava a bordo della nave da crociera Carnival Valor in viaggio da New Orleans al Messico, assieme alla sorella, quando nella notte di mercoledì di lui si sono perse le tracce.

A cura di Biagio Chiariello

Alcuni lo hanno definito il "miracolo del Giorno del Ringraziamento", essendo avvenuto giovedì 24 novembre: un uomo è riuscito a sopravvivere quasi 24 ore in mare aperto, dopo essere caduto da una nave da crociera che stava attraversando il Golfo del Messico. Erano le 20:25, quando la guardia costiera ha localizzato il 28enne in mare a circa 20 miglia a sud di Southwest Pass, in Louisiana, dopo che era precipitato mentre si trovava a bordo della Carnival Valor da New Orleans al Messico nella serata di mercoledì.

Come raccontato dal portavoce di Carnival, Matt Lupoli, il ragazzo è stato visto l'ultima volta da sua sorella in un bar a bordo della nave intorno alle 23, poi si sarebbe allontanato per andare al bagno, ma non è mai tornato nella sua cabina per dormire.

La donna ha denunciato la scomparsa soltanto il mattino successivo: l’equipaggio della nave, dopo aver verificato l’assenza dell’uomo, ha allertato le autorità, fornendo i dati di navigazione della nave per agevolare le ricerche. La nave da crociera ha così ripercorso la sua rotta così da permettere alla Guardia Costiera (USCG) di perlustrare al meglio la zona.

Le squadre di soccorso includevano una barca da Venice, Florida, un elicottero con base a New Orleans, così come aeroplani da Clearwater, Florida e Mobile, Alabama, ha detto alla CNN il tenente Seth Gross, un coordinatore di ricerca e salvataggio dell'USCG. Intorno alle 20.30 di giovedì, è stata individuata "una persona in acqua". La guardia costiera ha così recuperato l'uomo, esausto ma incolume. "Mostrava segni di ipotermia, shock, disidratazione" ma era in condizioni stabili nella tarda mattinata di venerdì.

"Il fatto che sia stato in grado di mantenersi a galla e al di sopra della superficie dell'acqua per un periodo di tempo così lungo, è solo qualcosa che non puoi dare per scontato e sicuramente qualcosa che non dimenticherà", ha detto Gross , aggiungendo che la temperatura dell'acqua nel golfo giovedì notte era appena sopra i 21°. “La voglia di vivere è qualcosa di cui devi tenere conto in ogni caso di ricerca e soccorso. Il tempo in cui è riuscito a restare in acqua mi fa parlare di miracolo del Ringraziamento" ha concluso.