Unite insieme dalla nascita, due sorelline siamesi separate dopo intervento di 11 ore Per evitare ogni errore in quella fase così delicata, a ogni equipe medica è stato dato un colore diverso e persino le unghie delle bimbe sono state dipinte con i colori loro assegnati dai medici.

A cura di Antonio Palma

"Ce l'abbiamo fatta", così il Cook Children's Medical Center di Fort Worth, in Texas, ha annunciato il successo di un delicatissimo intervento chirurgico di separazione di due sorelline gemelle siamesi attaccate per l’addome dalla nascita, avvenuta prematuramente nell’ottobre scorso. A tre mesi di vita, infatti, i medici hanno deciso che potevano operarle procedendo a un complesso intervento chirurgico durato oltre undici ore.

Una operazione perfettamente riuscita che ha permesso ore alle due piccole JamieLynn e AmieLynn di poter vivere finalmente una vita autonoma. “In questa fase della crescita e dello sviluppo di AmieLynn e JamieLynn era il momento giusto per sottoporle all'intervento chirurgico ", ha affermato la dott.ssa Mary Frances Lynch, neonatologia al Cook Children's Medical Center, aggiungendo: “La separazione ora permetterà alle due bimbe di continuare a raggiungere una crescita importante e sarà una pietra miliare nello sviluppo nei loro percorsi di salute individuali”.

Per preparassi all’operazione, che ha coinvolto ben 25 professionisti medici di diverse discipline e settori medici, i sanitari si sono esercitati e preparati per mesi, realizzando anche modelli 3d dell’anatomia delle piccole pazienti ed eseguendo più simulazioni dell'intervento chirurgico di separazione.

Il giorno dell'intervento, lunedì scorso, l’ampia squadra di medici professionisti tra cui tre anestesisti, quattro chirurghi pediatrici, due chirurghi plastici e altri 18 professionisti clinici, è stata divisa in due team, uno per ogni bambina.

Per evitare ogni errore in quella fase così delicata e caotica, a ogni equipe medica è stato dato un colore diverso. Quelli con i berretti viola erano nella squadra di JamieLynn, mentre il team di AmieLynn indossava cappellini verdi e tutti gli oggetti associati erano coordinati di conseguenza. Persino le unghie delle bimbe sono state dipinte con i colori loro assegnati dai medici.

Un coordinamento che è riuscito nel risultato di divedere per sempre le due piccole. Nelle prossime settimane e mesi, AmieLynn e JamieLynn continueranno a ricevere le cure nel reparto di neonatologia del Cook Children's Medical Center da parte del team della terapia intensiva neonatale, perché possano guarire del tutto e continuare la loro crescita e sviluppo.