Un’azienda canadese offre 80mila dollari all’anno per mangiare dolci e caramelle per lavoro Candy Funhouse, azienda canadese leader dell’industria dolciaria, sta ricevendo migliaia di candidature dopo aver pubblicato un’offerta di lavoro per la posizione di Chief Candy Officer: 80mila dollari all’anno per assaggiare caramelle e dolci.

A cura di Ida Artiaco

Oltre 80mila dollari all'anno per mangiare e giudicare dolci e caramelle comodamente seduti sul proprio divano di casa. È l'offerta di lavoro di un'azienda canadese, la Candy Funhouse, leader dell'industria dolciaria.

Il ruolo, per il quale sono state ricevute già migliaia di candidature dopo la pubblicazione della call su LinkedIn, è quello di Chief Candy Officer. Come riporta la CNN, tra le mansioni previste anche "la conduzione delle riunioni del candy board" e la capacità di essere il "capo taster" di circa 3500 prodotti ogni mese, 113 pezzi al giorno.

Il lavoro si svolge su 40 ore settimanali ed è totalmente in smart.

La posizione è aperta a tutti coloro che hanno dai 5 anni in su, sebbene sia necessario per i minorenni il permesso dei genitori per poter partecipare alla selezione. "Come l'amore per le caramelle, la posizione non è vincolata dall'età – si legge nell'offerta di lavoro -. Tutto ciò di cui hai bisogno è una passione per le caramelle, la cultura pop e un debole per i dolci".

Tra gli altri requisiti, si deve avere la residenza in Nord America e avere "un ovvio amore per lo zucchero".

L’amministratore delegato dell'azienda con sede a Mississauga in Ontario, Jamal Hejazi, ha affermato di essere rimasto sorpreso dal numero di candidature ricevute e dai video elaborati da intere famiglie che si offrono di condividere i doveri della degustazione e lo stipendio. Ma, ha aggiunto, comprende l'entusiasmo per questo tipo di lavoro: "Immaginate i vostri ricordi più belli legati alle caramelle e fare questa cosa tutti i giorni al lavoro".

Hejazi ha infine spiegato che avere un giovane anche di 5 anni alla guida delle riunioni del consiglio sarebbe "un po' caotico", ma lo vede come un'opportunità per la creatività. Pensiamo che l'opinione imparziale e l'immaginazione creativa di un bambino sarebbero un enorme vantaggio per Candy Funhouse".