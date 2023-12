Un verme vivo si dimena nel panino servito in aereo: la disgustosa scoperta della passeggera L’influencer e dietista Kushboo Gupta ha fatto la scioccante scoperta mentre volava con la compagnia IndiGo a Delhi a Mumbai. Quando ha fatto notare “l’incidente” ad un assistente di volo gli è stato servito un altro panino e poi un dolcetto “di scuse”. Gli stessi panini sono stati poi serviti ad altri passeggeri, esponendoli potenzialmente a rischi per la salute. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Una passeggera del volo della IndiGo da Delhi a Mumbai ha trovato un verme vivo nel panino servito a bordo del volo della compagnia indiana. La disgustosa scoperta è stata fatta dall'influencer Kushboo Gupta, professionista della sanità pubblica e dietista.

La donna ha raccontato di aveva precedentemente ordinato quel panino vegetariano come parte del pasto a bordo. Con evidente choc e repulsione, dopo averlo scartato si è subita accorta di quel verme che si dimenava all'interno.

Gupta ha poi evidenziato come la scoperta non sia rivelata solo inquietante, ma ha anche sollevato gravi preoccupazioni sugli standard igienici praticati dalla compagnia aerea. Inorridita e delusa, ha documentato l'incidente in un video e lo ha condiviso sul suo profilo Instagram, evidenziando il suo malcontento.

Dopo aver portato la questione all’attenzione di un'assistente di volo, la passeggera ha ricevuto una risposta discutibile. L'addetto si è offerto di sostituirle o e in seguito ha tentato di placare Gupta con un "dolcetto", che è stato prontamente rifiutato. La donna evidenzia come nonostante l'allarme, l'addetto avrebbe continuato a servire "gli stessi panini" ad altri passeggeri, "esponendoli potenzialmente a rischi per la salute".

L'influencer prevede ora di presentare un reclamo ufficiale via e-mail nei confronti di IndiGo. La passeggera ha criticato la decisione della compagnia aerea di non informare gli altri passeggeri della compromissione della qualità del cibo.

Nonostante l’incidente abbia attirato molta attenzione sui social, la compagnia non ha ancora rilasciato alcun commento.