Un uomo ha vinto 1,8 miliardi di dollari al Powerball negli USA: aveva una probabilità su 292 milioni

Una maxi vincita da record ha illuminato la vigilia di Natale negli Stati Uniti. In Arkansas, un giocatore del Powerball ha centrato un jackpot da 1,817 miliardi di dollari, il secondo premio più alto mai incassato nella storia delle lotterie.

Il biglietto vincente, unico, ha indovinato tutti e sei i numeri estratti – cinque numeri “bianchi” più il Powerball rosso – aprendo al vincitore la possibilità di scegliere tra l’intero ammontare distribuito nel tempo o un pagamento immediato da 834,9 milioni di dollari. Una scelta che, come spesso accade, potrebbe orientarsi verso l’incasso anticipato, opzione preferita dalla maggioranza dei grandi vincitori.

Per l’Arkansas si tratta di un evento eccezionale: è solo la seconda volta che un jackpot Powerball viene vinto con un biglietto venduto nello Stato. L’operatore della lotteria non ha diffuso l’identità del fortunato giocatore, come consentito dalle regole locali.

Il primato assoluto resta però intatto. Il premio più alto mai assegnato con un singolo biglietto rimane quello da 2,04 miliardi di dollari vinto nel 2022 in California, ad Altadena. Un confronto che conferma come le cifre del Powerball abbiano ormai raggiunto dimensioni fuori scala.

A rendere la vittoria ancora più rara sono le probabilità: con un biglietto da 2 dollari, le chance di centrare il jackpot sono una su 292,2 milioni. E anche dopo la vincita, una parte consistente del premio finisce al fisco: le somme sono soggette a tassazione federale, con aliquote tra il 24% e il 37%, oltre alle imposte statali nella maggior parte dei casi.

Cos’è il Powerball

Nato nel 1992, il Powerball è una delle lotterie più popolari e ricche degli Stati Uniti. Si gioca in 45 Stati su 50, oltre che a Washington e nei territori statunitensi di Porto Rico e delle Isole Vergini. Il meccanismo è semplice ma spietato: per vincere il jackpot bisogna indovinare cinque numeri e il Powerball rosso estratti durante il concorso. Proprio la difficoltà estrema di centrare la combinazione vincente è ciò che alimenta jackpot miliardari come quello appena conquistato in Arkansas.