Un uomo aggredisce passanti con un coltello in Germania durante un comizio, ci sono feriti Un uomo ha aggredito alcune persone in Germania durante un comizio del politico Michael Stürzenberger, noto per le sue posizioni contro l'islam. Ci sono feriti.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo ha aggredito armato di coltello diverse persone nella piazza del mercato di Mannheim, in Germania. Alcuni passanti sono rimasti feriti secondo quanto riportato dalla polizia. L'aggressore sarebbe stato neutralizzato poco dopo da un poliziotto che gli ha sparato alla schiena.

L'aggressore avrebbe attaccato il politico conservatore e islamofobo Michael Stürzenberger che stava presenziando durante un comizio contro "i pericoli dell'islam". Il politico 59enne, secondo quanto riporta Bild, sarebbe rimasto ferito. Dopo l'attacco, alcuni passanti hanno cercato di fermare l'uomo armato, ma lui è riuscito a divincolarsi e accoltellare un agente di polizia. Un collega del poliziotto lo ha poi fermato, sparandogli alla schiena.

La polizia non ha ancora fornito alcuna informazione sull'entità o sulla gravità delle ferite riportate dagli agenti e dal politico 59enne. Sono in azione i servizi di soccorso e l'elicottero per il trasporto delle persone in ospedale. La circolazione ferroviaria tra Kurpfalzkreisel e Paradeplatz è stata chiusa fino a nuovo avviso.

L'aggressore sarebbe stato sparato alla schiena da un altro agente di polizia. Secondo quanto reso noto, l'uomo avrebbe attaccato alcune persone durante il comizio di Michael Stürzenberger, politico conservatore noto per le sue posizioni contro l'islam. Stürzenberger sarebbe stato accoltellato durante l'incontro a Mannheim. Colpito anche un agente di polizia che ha cercato di fermarlo: il poliziotto è stato accoltellato al collo.

Stürzenberger è noto in Germania per le sue posizioni islamofobe. Portavoce della CSU di Monaco, è stato anche presidente del piccolo partito ormai sciolto "Die Freiheit". L'uomo è anche il proprietario di un blog islamofobo ed è membro del “movimento cittadino Pax Europa”.

Stürzenberger era già noto anche per aver lanciato un'iniziativa popolare contro la costruzione di una moschea a Monaco.