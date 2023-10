Un pensionato è stato arrestato per commercio clandestino di viagra in una comunità di anziani Arrestato in Florida il residente della comunità The Villages Reginald Odell Kincer con l’accusa di aver acquistato più di 1.800 dollari in farmaci per la disfunzione erettile senza prescrizione medica. Il luogo è stato già in passato al centro delle polemiche per la vita sessuale dei suoi abitanti.

A cura di Matteo Pelliccia

Un insolito caso ha scosso la comunità di pensionati di The Villages, Florida: un uomo di 77 anni è stato arrestato per il contrabbando e la vendita illecita di viagra in una casa di riposo. Reginald Odell Kincer è stato accusato di aver acquistato oltre 1.800 dollari di farmaci per la disfunzione erettile senza prescrizione medica e di aver pianificato la loro distribuzione tra i residenti della zona.

Kincer, residente di The Villages, è stato arrestato nel mese di settembre e ha dichiarato di non essere colpevole. L'uomo adesso rischia fino a un anno di prigione federale e una multa di 10.000 dollari.

Le indagini hanno rilevato che Kincer aveva ricevuto farmaci per la disfunzione erettile attraverso il commercio interstatale: i prodotti presentavano un marchio errato poiché erano stati ottenuti senza prescrizione medica valida. Le autorità federali hanno così avviato un'indagine, affermando che il commercio di farmaci contraffatti è una violazione grave della legge.

Il procuratore degli Stati Uniti Roger B. Handberg ha dichiarato: "Questo caso è oggetto di indagine da parte dell'Homeland Security Investigations (HSI) ed è seguito dal sottoscritto e dal procuratore dello stato della Florida Hannah Nowalk."

The Villages è un census-designated place, località abitata individuata dall'Ufficio del censimento degli Stati Uniti d'America per motivi puramente statistici. Il luogo è stato già al centro dell'attenzione per le storie sulla vita sessuale dei suoi residenti, con voci di scambisti, sesso in pubblico e malattie sessualmente trasmissibili circolanti da decenni.

In passato, si credeva che nel villaggio i residenti utilizzassero un sistema di codifica a colori per segnalare la loro disponibilità a intrattenere rapporti sessuali con gli altri residenti, una stravagante tradizione che è diventata un elemento caratteristico della comunità di The Villages.