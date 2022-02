Un bimbo di 8 anni ha scritto un libro e ora tutti vogliono leggerlo: il successo di Dillon Si chiama ‘The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis’ e parla di un viaggio nel tempo. Il manoscritto è stato nascosto dal piccolo, che fa la 2° elementare, in un biblioteca di Boise (Idaho) ed ora tutti vogliono leggerlo. In attesa della pubblicazione ufficiale, Dillon ha già ricevuto un premio per la sua opera.

A cura di Biagio Chiariello

Dillon Helbig è un bambino americano di 8 anni ma il suo libro è già ricercatissimo. Il piccolo, che vive nella cittadina di Boise, nello Stato dell'Idaho, è diventato famoso con il suo The Adventures of Dillon Helbig's Crismis. In realtà l'incredibile successo è stato un po' causale: dopo aver scritto di suo pugno il racconto (88 pagine, con tanto di disegni) su un quaderno rosso, Dillon l'ha lasciato sugli scaffali della sezione dei libri illustrati per bambini in una biblioteca del sua città, l'Ada Community Library. Una volta scoperto il libro, i bibliotecari hanno deciso di acquisirlo e catalogarlo, mettendolo poi a disposizione del pubblico. "Ieri (lunedì 7 febbraio) c'erano 135 persone in attesa di dare un'occhiata al libro – ha detto la bibliotecaria Paige Beach, che lavora presso il Lake Hazel Branch dove si trova la Ada Community Library – Se ognuno conserva il libro per un tempo massimo di due settimane, significa un tempo di attesa di circa cinque anni…".

Un libro scritto in soli 4 giorni

Dillon non è estraneo a scrivere i propri libri. Suo padre ha detto che il bambino di seconda elementare ha scritto già fumetti da 5 a 10 pagine, ma questo è stato di gran lunga il suo progetto più importante. The Adventures of Dillon Helbig's Crismis è scritto in prima persona e parla di un viaggio del tempo. "Ha messo insieme il libro in circa quattro giorni", ha detto Alex Helbig alla CNN. "Non siamo rimasti sorpresi per quello che ha fatto… Quando vuole che qualcosa accada, fa semplicemente succedere quella cosa". "Dopo che Dillon mi ha detto che aveva lasciato il suo libro in biblioteca, ho chiamato per vedere se potevamo recuperarlo, pensando che fosse smarrito", ha detto la madre, Susan. "Mi hanno detto che l'avevano trovato, ne hanno adorato il contenuto e hanno deciso di registrarlo…".

Un premio nato per Dillon

La bibliotecaria aggiunge: "Ho pensato che fosse molto carino. Sono rimasta colpita dallo sforzo che ha fatto", ha detto Beach alla CNN. "Ho decisamente pensato che avremmo dovuto fare qualcosa di speciale e non semplicemente restituirglielo. È davvero un bel lavoro e meritava un riconoscimento". E quel riconoscimento è arrivato sotto forma di un nuovo premio, The Whoodini Award per ‘il miglior giovane romanziere'. Ed ora si attende anche una pubblicazione ufficiale: "Abbiamo ricevuto molte chiamate da editori", ha detto Beach. "Non sono sicuro che la loro famiglia abbia deciso su qualcuno in particolare, ma abbiamo ricevuto molte chiamate e offerte per farlo pubblicare".