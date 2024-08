video suggerito

UK, una donna e tre bambini muoiono in un incendio in casa: un uomo arrestato per omicidio L'incendio è divampato in una casa di Bradford, nel Regno Unito: ad appiccare il rogo che ha causato la morte di una donna e di tre bambini sarebbe stato un uomo di 39 anni, arrestato dalla polizia.

A cura di Davide Falcioni

Una donna e tre bambini sono morti a causa di un incendio divampato in una casa di Bradford, nel Regno Unito: quello che in un primo momento era parso anche ai soccorritori un incidente domestico dalle conseguenze tragiche, però, potrebbe essersi trattato di un rogo doloso, ed è per questo che la polizia inglese ha posto in stato di fermo un uomo di 39 anni, ora accusato di omicidio. Secondo le prime risultanze investigative, infatti, l'incendio sarebbe stato appiccato intenzionalmente.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle prime ore del mattino di oggi in una casa di Westbury Road, a Bradford. Entrati nell'edificio, i soccorritori hanno trovato una donna di 29 anni morta mentre tre bambini – di nove, cinque e un anno – giacevano sul pavimento esanimi ma ancora vivi. Condotti in ospedale con la massima urgenza, i piccoli sono deceduti poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Un uomo di 39 anni è stato arrestato sul posto con l'accusa di omicidio e traportato in ospedale con ferite gravi. Secondo la detective Stacey Atkinson, del team omicidi e indagini della polizia del West Yorkshire, "le prime indagini hanno dimostrato che l'incendio è stato appiccato deliberatamente e abbiamo arrestato un uomo sospettato di omicidio. Ora è gravemente ferito e ricoverato in ospedale". Quindi la poliziotta ha rivolto un appello alla cittadinanza affinché "chiunque si trovasse nella zona al momento dell'incidente o possedesse filmati di telecamere di sorveglianza si faccia avanti. Ufficiali appositamente formati stanno supportando la famiglia e stiamo collaborando con gli ufficiali di quartiere locali per condurre indagini su quanto acaduto".