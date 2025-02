video suggerito

Ucciso in un agguato Muhsin Hendricks: è stato il primo imam dichiaratamente omosessuale al mondo Muhsin Hendricks, considerato il “primo imam apertamente gay” al mondo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in Sudafrica. Sabato 15 febbraio era in macchina con un’altra persona quando due uomini sono scesi da un’auto e hanno aperto il fuoco. La polizia indaga su esecutori e movente. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Muhsin Hendricks

Muhsin Hendricks, considerato il "primo imam apertamente gay" al mondo, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nei pressi della città di Gqeberha, in Sudafrica.

Sabato 15 febbraio l'imam era in macchina con un'altra persona quando un altro veicolo si è fermato davanti a loro e ha bloccato la strada, hanno riferito le forze dell'ordine sudafricane.

"Due sospettati sconosciuti con il volto coperto sono scesi dal veicolo e hanno iniziato a sparare diversi colpi contro il mezzo", ha spiegato la polizia del Capo Orientale in una nota.

"Dopodiché sono fuggiti dalla scena e l'autista ha notato che Hendricks, che era seduto nella parte posteriore del veicolo, è stato colpito a morte", ha aggiunto.

Come riporta ancora la polizia, "il movente dell'omicidio è al momento sconosciuto ed è oggetto delle indagini in corso". Le autorità hanno esortato chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

L'Associazione internazionale lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali (ILGA) ha commentato così l'accaduto: "La famiglia ILGA World è profondamente scioccata dalla notizia dell'omicidio di Muhsin Hendricks e chiede alle autorità di indagare a fondo su quello che temiamo possa essere un crimine d'odio".

Hendricks era impegnato in vari gruppi di difesa delle persone LGBTQ+. Aveva dichiarato apertamente la sua omosessualità nel 1996. Due anni dopo aveva iniziato a organizzare incontri nella sua città natale per musulmani LGBTQ+, che lo hanno trattato come l'imam della loro comunità.

"Ho aperto il mio garage, ho steso un tappeto e ho invitato le persone a prendere un tè e a chiacchierare", aveva raccontato al Guardian nel 2022. Gestiva la moschea Al-Ghurbaah a Wynberg, vicino al suo luogo di nascita, Città del Capo. La moschea fornisce "uno spazio sicuro in cui i musulmani queer e le donne emarginate possono praticare l'Islam", si legge sul sito web.

Hendricks, protagonista di un documentario del 2022 intitolato The Radical, aveva già accennato in precedenza alle minacce ricevute.

Aveva detto ancora al quotidiano britannico che gli era stato consigliato di assumere delle guardie del corpo, ma aveva spiegato anche di non aver mai temuto attacchi. Affermava che "la necessità di essere autentico" era "più grande della paura di morire".