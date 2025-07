Uccise la moglie mettendo arsenico nei frullati proteici: James Craig è stato condannato all’ergastolo

James Craig, 47 anni, è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per l’omicidio della moglie Angela. Il 47enne l’avrebbe uccisa mettendo dell’arsenico nei suoi frullati proteici e somministrandole una dose letale di cianuro mentre lei era ricoverata in ospedale.

A destra, James Craig, l’uomo condannato per aver avvelenato la moglie, Angela.

James Craig, 47 anni, è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per l'omicidio della moglie Angela. Il 47enne l'avrebbe avvelenata mettendo dell'arsenico nei frullati proteici che la donna beveva e somministrandole una dose letale di cianuro mentre lei era ricoverata in ospedale.

Secondo l'accusa, Craig avrebbe premeditato l'omicidio nel marzo 2023 mentre aveva una relazione extraconiugale. Durante il processo, durato due settimane, i pubblici ministeri hanno spiegato in aula che l'uomo, dentista di professione, si sentiva intrappolato nel suo matrimonio, ma che stava affrontando difficoltà finanziarie e non voleva chiedere il divorzio.

Gli avvocati della difesa hanno invece sostenuto che Angela Craig, che all'epoca aveva 43 anni, si era suicidata perché era distrutta dalle continue relazioni extraconiugali del marito.

Tuttavia, il medico legale della contea di Arapahoe, che aveva effettuato l'esame sul corpo della 43enne, aveva stabilito che la morte fosse stata causata da cianuro e tetraidrozolina, una sostanza chimica decongestionante contenuta in alcuni colliri.

Come emerso durante le indagini, James Craig aveva fatto ricerche in rete che l'accusa ha ritenuto inequivocabili: "Quanti grammi di arsenico puro possono uccidere un essere umano?" e "L'arsenico è rilevabile in un'autopsia?". Aveva inoltre fatto recapitare un pacco contenete cianuro di potassio al suo studio dentistico.

Pochi giorni dopo Angela Craig aveva bevuto un frullato proteico e si era sentita male. Subito era stata ricoverata in ospedale. Le immagini riprese da una telecamera di sicurezza mostravano il dentista con una siringa in mano prima di entrare nella stanza d'ospedale della moglie.

Le condizioni della donna erano peggiorate rapidamente e in pochi giorni era stata dichiarata la morte cerebrale.

Mercoledì 30 luglio la giuria ha riconosciuto Craig colpevole di omicidio di primo grado e di altri reati, tra cui istigazione a commettere omicidio, derivante dal suo tentativo di convincere un compagno di carcere a uccidere un detective che lavorava al caso. È stato invece assolto dall'accusa di omicidio colposo.

"Avrei dovuto potermi fidare di mio padre", ha detto ai media statunitensi Miriam Meservy, una dei sei figli della coppia. "Doveva essere il mio eroe e invece sarà per sempre il cattivo per me."

La giudice distrettuale della contea di Arapahoe, Shay Whitaker, ha condannato Craig all'ergastolo senza possibilità di libertà vigilata per l'accusa di omicidio e a 33 anni di carcere per i capi d'accusa aggiuntivi.

"Il marito di Angela l'ha avvelenata causandole una morte lenta", ha dichiarato la procuratrice distrettuale Amy Padden ai giornalisti in una conferenza stampa dopo la lettura della sentenza. "Non è stato un atto passionale. È stato deliberato".