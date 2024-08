video suggerito

Uccise 18enne e stuprò la sorella, eseguita in Florida la condanna a morte di Loran Cole: "Non merita pietà" È stata eseguita nella notte la condanna a morte di Loran Cole: al 57ene è stata somministrata l'iniezione letale presso la prigione di Raiford in Florida. È stato condannato per aver ucciso nel 1994 il 18enne John Edwards e per aver violentato più volte la sorella di quest'ultimo.

A cura di Ida Artiaco

È stata eseguita nella notte in Italia la condanna a morte di Loran Cole, 57 anni, morto dopo che gli è stata somministrata una iniezione letale presso la prigione di stato a Raiford, in Florida, a circa 40 miglia da Jacksonville. Il decesso è stato dichiarato alle 18:15 ora locale. Era stato condannato per aver ucciso un ragazzo di 18 anni, John Edwards, nel 1994 e per averne stuprato ripetutamente la sorella.

I suoi avvocati hanno più volte ribadito che non avrebbe dovuto essere giustiziato, sottolineando che soffriva del morbo di Parkinson e che gli era stata diagnosticata una malattia mentale e danni cerebrali. L'iniezione "molto probabilmente gli causerebbe dolore e sofferenza inutili", meglio fucilarlo o giustiziarlo sulla sedia elettrica, avevano argomentato. Ma la Corte Suprema ha respinto il loro appello. Cole non ha avuto nulla da dire quando gli è stata offerta la possibilità di rilasciare una dichiarazione finale, ha riferito l'Associated Press. Gli hanno fatto visita prima dell'esecuzione il figlio e un'altra persona. Ha mangiato pizza e gelato come ultimo pasto.

Cole e un altro uomo, di nome William Paul, una trentina di anni fa fecero amicizia con Edwards e sua sorella Pam mentre erano in un campeggio nella foresta nazionale di Ocala in Florida, secondo i documenti del tribunale, prima di attirarli in una zona lontana, aggredirli e derubarli. Il ragazzo aveva 18 anni ed era una matricola della Florida State University: dopo essere stato picchiato, gli hanno tagliato la testa e ne hanno abbandonato il corpo tra la vegetazione. La sorella aveva invece 21 anni all'epoca dei fatti e frequentava l'ultimo anno all'Eckerd College: Cole, secondo quanto ricostruito, l'avrebbe accompagnata di nuovo al campeggio, legata a un albero e violentata. Dopo averla lasciata lì per tutta la notte, il giorno dopo l'ha violentata di nuovo.

Paul e Cole sono stati entrambi condannati per omicidio di primo grado e condannati all'ergastolo. I genitori dei due fratelli, che non hanno assistito all'esecuzione, hanno fatto leggere una dichiarazione ai funzionari della prigione dopo l'esecuzione. "Siamo privi di sentimenti ed empatia per il signor Cole", si legge nella dichiarazione, "non merita pietà".