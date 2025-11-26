Uccisa da tre pit bull mentre si prendeva cura di loro: così è morta Madison, aveva 23 anni

Madison Hull, 23 anni, è morta sbranata da tre pit bull mentre faceva da pet sitter in Texas. La giovane, a pochi mesi dalla laurea, era consapevole del loro carattere aggressivo, ha confermato la madre.

Sbranata e uccisa da tre pit bull mentre faceva da pet sitter nella sua città natale, Tyler, nello Stato USA del Texas. L’incidente che ha visto vittima la 23enne Madison Riley Hull, è avvenuto venerdì 21 novembre intorno alle 16:15, all’interno di una proprietà privata. Secondo quanto riportato dalle autorità, quando gli agenti sono intervenuti hanno trovato la giovane priva di sensi nel cortile sul retro. Uno dei cani si sarebbe scagliato contro un ufficiale, che ha sparato e ucciso l'animale. Solo a quel punto è stato possibile mettere in sicurezza gli altri due esemplari, ma purtroppo per Madison era troppo tardi.

La 23enne si era già presa cura di quei cani in passato e secondo sua madre Jennifer Hubbell, era consapevole del loro carattere aggressivo. “I cani l’hanno attaccata e le hanno reciso l’arteria brachiale sotto il braccio; probabilmente se n’è andata molto rapidamente e tutto ciò che posso sperare è che non si sia resa conto di stare morendo”, ha scritto la donna su Facebook.

Madison era a soli sei mesi dal conseguimento della laurea in Early Childhood Education presso l’Università del Texas a Tyler. “Madi era amore, era luce, era gentilezza, era risata, era feroce nel modo più bello e disarmante. Amava la vita con tutto il cuore e portava il suo spirito libero ovunque, elevando chi le stava intorno. I suoi studenti dalla scuola materna fino alla terza elementare la adoravano; aveva un dono nel far sentire ogni bambino sicuro, speciale e amato. Il cuore di Madison era fatto per quel lavoro" l'ha ricordata Jennifer.

Le indagini sulla tragedia sono affidate all’Ufficio dello sceriffo della Contea di Smith, che collabora con le autorità locali per accertare eventuali responsabilità dei proprietari dei cani, che secondo quanto riportato si trovavano fuori città al momento dell’incidente. Nel frattempo, il giudice Andy Dunklin dovrebbe fornire aggiornamenti sul caso durante l’udienza fissata per mercoledì 26 novembre.