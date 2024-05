video suggerito

Uccidono madre e amica al parco e la rapiscono: bimba di 10 mesi trovata in casa di un uomo in Usa Sul luogo del duplice delitto, gli agenti hanno scoperto anche un passeggino e un biberon e hanno subito iniziato a cercare la neonata. Una caccia che infine ha portato all'individuazione della neonata in casa di un 26enne che è stato fermato e arrestato.

Una bambina di appena 10 mesi è stata rapita in un parco del New Mexico, in Usa, dove sua madre e un'altra donna sono state trovate morte e la sorellina di 5 anni ferita. La terribile scena nel pomeriggio di venerdì scorso quando la polizia locale è intervenuta per una chiamata di emergenza, poco prima delle 16:30, trovando due donne morte e una bimba ferita alla testa nel parco vicino a Clovis, una città nella parte orientale del New Mexico.

Sulla scena, gli agenti hanno scoperto anche un seggiolino per auto, un passeggino e un biberon e hanno subito iniziato a cercare un bambino. Indagini che in poco tempo si sono indirizzate verso un uomo ben preciso e che infine sono riuscite a individuare la piccola viva e in buone condizioni. Le donne, entrambe 23enni, sono state trovate con ferite da arma da fuoco a terra vicino a un minivan. Sono state identificate dagli investigatori come Samantha Cisneros, e Taryn Allen. Accanto a loro la bimba di 5 anni con ferite alla testa che è stata soccorsa e portata d'urgenza in ospedale per le cure del caso: ha un trauma cranico ma non è grave.

"Attraverso gli interrogatori dei familiari, gli investigatori hanno appreso che Samantha Cisneros era la madre della bambina trovata sulla scena ed era anche la madre di una bambina di 10 mesi sparita" ha spiegato la polizia. Da quel momento è partita una caccia all'uomo che infine ha portato all'individuazione della neonata in casa di un 26enne che è stato fermato e arrestato.

La bambina è stata portata in un ospedale locale come misura precauzionale ma sta bene come ha confermato il dipartimento di polizia di Clovis in un comunicato stampa. Il sospettato, Alek Isaiah Collins, un 26enne di Manvel, Texas, è stato arrestato lunedì ad Abilene, sempre in Texas. Oltre al rapimento, Collins è indagato per il duplice omicidio della madre della bimba e dell'amica e del ferimento della sorella di 5 anni