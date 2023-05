“Ucciderò Re Carlo”, uomo ignora la sicurezza e lancia cartucce di fucile dentro Buckingham Palace Un uomo è riuscito a posizionarsi nei pressi dei cancelli di ingresso del palazzo reale londinese di Buckingham Palace e a lanciare cartucce di fucile all’interno del giardino della residenza reale. Per la polizia inglese, sarebbe affetto da disturbi mentali.

A cura di Antonio Palma

Nonostante le massicce misure di sicurezza in tutta l’area per l’imminente cerimonia di incoronazione di Re Carlo, un uomo è riuscito a posizionarsi nei pressi dei cancelli di ingresso del palazzo reale londinese di Buckingham Palace e a lanciare cartucce di fucile all’interno del giardino della residenza reale. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì a Londra e fortunatamente si è consumato senza incidenti e con l’arresto dell’uomo.

Scotland Yard ha spiegato che non vi è stato alcun rischio per i cittadini, anche se la borsa da cui l’uomo aveva tirato fori gli oggetti e lasciata sul posto è stata fatta brillare dagli artificieri per precauzione. Del resto re Carlo III e la regina consorte Camilla non erano a palazzo in quel momento, come ha confermato un portavoce, anche se martedì il Re ha ospitato a palazzo il primo ministro australiano.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di possesso di arma anche se gli inquirenti stanno trattando il soggetto come affetto da disturbo di salute mentale e non come persona correlata al terrorismo. Le cartucce di fucile sono state recuperate e saranno esaminate da specialisti.

Il vice commissario Ade Adelekan ha detto che l'uomo si è avvicinato alla polizia chiedendo di vedere un soldato, ma quando gli è stato detto che non era possibile, avrebbe iniziato a lanciare cartucce di fucile oltre i cancelli del palazzo. Fermato e perquisito è stato trovato un coltello ma non portava una pistola. Durante l'arresto, l'uomo ha detto agli agenti che avrebbero dovuto maneggiare il suo zaino con cura, da qui l'esplosione controllata.

Secondo alcune testimonianze riportate del Sun, prima del gesto l’uomo si aggirava in zona urlando "Ucciderò il re". “È stato qui nelle ultime notti a gridare Ucciderò il re!. Come diavolo gli è stato permesso di avvicinarsi così tanto al palazzo con l'incoronazione alle porte?” ha dichiarato un testimone.

Alcune strade della zona in effetti erano già state chiuse e proprio ieri più di 7.000 membri del personale di servizio dell'esercito britannico, della marina, dell'aeronautica si sono riuniti per le prove della cerimonia di incoronazione.

“Gli agenti hanno arrestato rapidamente un uomo intorno alle 19 di martedì 2 maggio, dopo che si era avvicinato ai cancelli di Buckingham Palace e aveva lanciato una serie di oggetti, sospettati di essere cartucce di fucile” ha spiegato la polizia. Il ministro della sicurezza Tom Tugendhat ha elogiato la risposta degli agenti ricordando che è in atto "un'enorme operazione di sicurezza" in vista dell'incoronazione di Carlo.