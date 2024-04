video suggerito

Uccide la mamma e le taglia una mano: col dito voleva prelevare i soldi dal bancomat I fatti sono avvenuti nella città di Salvador, capitale dello stato brasiliano di Bahia. La polizia ha arrestato il 21enne Jose Natan Carvalho: il ragazzo ha spiegato di aver agito nell’ambito di un “rituale di magia nera”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

Ha ucciso la madre e poi le ha mozzato una mano: il suo obiettivo era accedere al conto bancario della genitrice per poter prelevare al bancomat grazie alla funzione touchless.

È una storia raccapricciante quella che arriva dal Brasile, dove Sandra Maria dos Santos Carvalho, 58 anni, è stata trovata con molteplici ferite da coltello e con la mano mozzata, nella sua casa nella città di Salvador, capitale dello stato di Bahia.

Suo figlio, Jose Natan Carvalho, è stato arrestato sabato poco dopo la scoperta del corpo senza vita. Comparso in tribunale, ha ammesso di aver “tagliato il collo e la mano di sua madre con un coltello”. Il 21enne ha poi ammesso di voler "trattenere le dita per accedere al denaro sul suo conto bancario", come confermato dal giudice Leandro Florencio Rocha de Araujo.

Carvalho poi aggiunto che l'omicidio della madre sarebbe da inquadrare nell'ambito di un “rituale di magia nera” dopo che lei ne aveva eseguito "uno contro di lui".

Ha ammesso di aver tagliato il collo di sua madre con un coltello e di averle poi amputato la mano per accedere al denaro sul suo conto bancario” ha detto il giudice.

Il corpo della vittima è stato trovato coperto da un lenzuolo e un asciugamano. A fare la scoperta choc è stato il cugino del 21enne dopo essersi recato nella casa dove il sospettato viveva con la mamma e aver notato un forte odore. Immediatamente ha dato l'allarme; la polizia ha riferito che il suo corpo aveva iniziato a decomporsi, suggerendo che l'omicidio sia avvenuto diversi giorni prima.

Sul caso sta indagando il Dipartimento di Omicidi e Protezione Personale (DHPP) di Salvador.