Uccide la madre e i nonni 80enni in casa, poi chiama le forze dell’ordine: arrestato 28enne in Germania

Un giovane di 28 anni ha confessato alle forze dell'ordine tedesche di aver ucciso la madre e i nonni. La strage familiare è avvenuta in Sassonia, a Tirpersdorf, dove il 28enne si è costituito confessando di aver eliminato la sua famiglia con una telefonata fatta alle 4.45 del mattino alla polizia del posto. Secondo il quotidiano Bild, nella casa del 28enne poi perquisita sono stati trovati i corpi senza vita della madre, una donna di 59 anni, e dei due nonni di 84 e 85 anni.

Su quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta e il movente risulta ancora da chiarire. Nel comune di Tirpersdorf vi sono 1.300 abitanti e la cittadina è situata tra i boschi. Qui i cittadini si conoscono tutti e l'intera comunità è rimasta sconvolta da quanto successo alla famiglia.

Dopo la telefonata alle forze dell'ordine, il 28enne si sarebbe fatto arrestare senza opporre alcuna resistenza. Dopo essere stato formalmente messo in custodia, sarà interrogato dagli inquirenti. La scientifica sta indagando con rilievi sulla scena del crimine per chiarire le dinamiche dei fatti. Il test relativo all'assunzione di alcol o droghe al momento dell'omicidio è risultato negativo.

"Questa è una tragedia – ha spiegato il sindaco Ralph Six -. Nessuno si aspettava un evento del genere, niente di simile era mai accaduto qui. La famiglia uccisa era molto conosciuta: il nonno è stato per tanti anni presidente della squadra di calcio locale. I due anziani, insieme alla figlia e ai nipoti, vivevano nella casa dell'omicidio. Non avevano mai manifestato problemi familiari finora".

A porter fornire nuovi dettagli su quanto successo nell'abitazione di Tirpersdorf potrà essere solo il 28enne reo confesso. Al momento dell'arresto il giovane non ha fornito un movente e secondo le forze dell'ordine, durante la prima telefonata per lanciare l'allarme sembrava essere "angosciato" da quanto fatto.