Ubriaco investe in pieno auto che lo precede in autostrada, vettura esplode e si ribalta L’incidente stradale in Inghilterra dove la polizia ha diffuso un video con le terribili immagini dopo la condanna dell’automobilista in stato di ebbrezza. Solo per puro caso nessuno è rimasto ferito gravemente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un'auto che procede a tutta velocità sull'autostrada, incurante delle vetture che lo precedono, fino a investirne una in pieno che viene letteralmente sbalzata in altro prima di esplodere e ricadere completamente ribaltata. Sono le terribili immagini di un video diffuso dalla polizia del Cambridgeshire, in Inghilterra, e che testimoniano le fasi di un terribile incidente stradale causato da guida in stato di ebbrezza.

Il terribile schianto risale al 14 settembre dello scorso anno ma solo nei giorni scorsi si è arrivati a sentenza per l'automobilista responsabile, un 27enne ora condannato a un anno e quattro mesi di reclusione, con sospensione della pena, sospensione della patente di guida per tre anni e 150 ore di lavoro socialmente utile non retribuito. I fatti lungo l'autostrada britannica A14 a Bar Hill quando una Volkswagen Polo si è schiantata contro il retro di una Mitsubishi L200.

Un impatto devastante che per puro caso non si è trasformato in tragedia. L'altra vettura si è incendiata e capovolta e l'autista è miracolosamente scappato, allontanandosi sanguinante dal luogo dell'incidente. Testimoni hanno detto di aver visto il 27enne sbandare tra le corsie e tagliare la strada ad altri veicoli a velocità di ben oltre 160 km all'ora prima dell'incidente.

All'interno dell'auto sono state trovate diverse bottiglie di birra vuote e una bottiglia di whisky e il 27enne è stato trovato con una percentuale di alcol tre volte il limite di legge. "La guida di Chauhan è stata francamente una delle peggiori che abbiamo mai visto. Non si è trattato di un momentaneo calo di concentrazione o di un errore in buona fede, si è trattato di un periodo prolungato di guida a velocità eccessiva e slalom tra i veicoli, il tutto ben oltre il limite di guida in stato di ebbrezza" ha dichiarato la polizia locale.

“La vittima che è stata colpita da Chauhan ha subito molte lesioni fisiche e mentali ed è miracoloso che né lui né altre persone impegnate nelle loro attività quotidiane siano rimaste gravemente o peggio. Questo tipo di guida non solo influisce sulla vita delle persone direttamente coinvolte, ma ha anche un effetto a catena sulle famiglie delle vittime, sulle comunità locali e sul Servizio Sanitario Nazionale” ha concluso la polizia.