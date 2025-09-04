Esteri
Turista di Palermo contrae la febbre suina e muore in Nepal: altri 10 italiani contagiati

Alessandro Marrone, 57enne residente a Palermo, è morto a Kathmandu dopo aver contratto il virus H1N1. Il contagio sarebbe avvenuto sul volo da Roma. In Nepal con la moglie e un gruppo di turisti italiani, l’uomo si è aggravato a Pokhara ed è deceduto per complicanze respiratorie.
A cura di Biagio Chiariello
Tragedia in Nepal per un gruppo di turisti italiani. Alessandro Marrone, 57 anni, nato a Latina ma da tempo residente a Palermo, è morto a Kathmandu per le complicanze causate dal virus H1N1, la cosiddetta influenza suina. Marrone, buyer del gruppo Sisa Sicilia, stava partecipando insieme alla moglie Giada Biondo a un viaggio organizzato con altri 15 connazionali provenienti da diverse città italiane.

Il 10 agosto, poco dopo l’atterraggio a Bhaktapur, dieci dei viaggiatori hanno accusato sintomi influenzali, tra cui la moglie di Marrone. Sette di loro sono stati ricoverati e successivamente dimessi. Due giorni più tardi, a Pokhara, Marrone ha avuto un peggioramento improvviso con febbre fino a 41,5 gradi. Il 17 agosto è stato trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale di Kathmandu, dove gli è stata diagnosticata la positività al virus H1N1 e una polmonite. Sedato e intubato nel reparto di Terapia intensiva, è deceduto il martedì successivo, anche se la notizia è stata resa nota solo ora.

Secondo i medici nepalesi, il contagio potrebbe essere avvenuto durante il volo da Roma, in base al periodo d’incubazione del virus. La moglie, che nel frattempo ha superato la malattia, è rientrata a Palermo ieri con il sostegno del console italiano a Calcutta, Riccardo Dalla Costa, inviato a Kathmandu per assisterla.

Bimbo di 10 anni muore travolto da un treno in Egitto: viveva nel Piacentino, era in vacanza con la famiglia

La vicenda ha toccato profondamente la comunità siciliana. Il presidente della Regione, Renato Schifani, informato da un amico della coppia, ha attivato immediatamente la Farnesina e seguito da vicino l’evolversi della situazione. “Abbiamo sperato che le condizioni di salute potessero migliorare, ma purtroppo le complicazioni non lo hanno consentito – ha dichiarato –. Desidero sottolineare la forza e la dignità dimostrate dalla moglie di Alessandro Marrone, che non ha mai smesso di credere in un esito positivo. A lei va il nostro più sincero abbraccio e la vicinanza dell’intera comunità siciliana”.

Schifani ha inoltre ringraziato il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il personale della Farnesina per il supporto offerto in queste settimane.

