Tunde Onakoya e la maratona di scacchi più lunga di sempre: ha giocato 58 ore consecutive a New York

A cura di Biagio Chiariello

Sotto le luci sfavillanti dell'iconica Times Square a New York, il maestro di scacchi nigeriano Tunde Onakoya ha battuto il record per la maratona di scacchi più lunga della storia: 58 ore consecutive. Un'ambiziosa sfida che ha attirato l'attenzione di tutto il mondo anche e soprattutto per l'altro obiettivo del campione: raccogliere un milione di dollari per “sostenere l’educazione scacchistica di milioni di bambini”.

Onakoya, 29 anni, ha attribuito proprio al gioco da tavolo il merito di averlo salvato dalla povertà che ha dovuto affrontare crescendo nei famigerati bassifondi di Lagos, lui che è nato e vissuto a Makoko, il più grande slum galleggiante del mondo noto anche come la “Venezia nera”.

La sua Ong, Chess in Slums Africa, insegna il gioco degli scacchi ai bambini meno fortunati, aiutandoli nella loro istruzione.

E la comunità nigeriana di New York si è mobilitata a sostegno del loro connazionale: in molti stanno andando a Times Square per portare anche un semplice saluto a Onakoya, alcuni con strumenti musicali e cibo tipico nigeriano (sono diventati virali i video in cui gli consegnano del riso jollof, il piatto nazionale del suo Paese).

Moltissimi anche i sostenitori su Twitch, che hanno lasciato messaggi in streaming elogiando Onakoya come fonte di ispirazione. "Grazie per farci sognare e mostrare i livelli a cui tutti possiamo portare la nostra potenza cerebrale! Ben fatto Tunde! Riprenderò la mia scacchiera ahah", ha scritto un commentatore.

"Il signor Onakoya è un simbolo dell'eccellenza e della resilienza che contraddistinguono i nigeriani sia in patria che all'estero… Vai, fai la storia e inscrivi il nostro nome nell'oro", ha pubblicato su X il vicepresidente della Nigeria Kashim Shettima.