Trovati morti fratellini di 3 anni e 2 mesi in Alta Savoia: il più piccolo era nascosto in una valigia I cadaveri di due bambini di 3 anni e 2 mesi in avanzato stato di decomposizione sono stati rinvenuti in un appartamento a Rumilly, in Alta Savoia. Ad allertare le forze dell’ordine è stata la mamma, che ora si trova ricoverata in ospedale.

Orrore in Francia: due fratellini di 3 anni e due mesi sono stati trovati morti in una casa a Rumilly, centro dell'Alta Savoia.

Secondo quanto riporta il sito francese Rtl e da Le Dauphine Libéré, sarebbe stata la madre dei due bambini a chiamare la gendarmeria, manifestando anche la sua intenzione di suicidarsi. Gli agenti, al loro arrivo, hanno trovato i due corpi senza vita e in avanzato stato di decomposizione.

La scoperta risale al primo gennaio scorso ma solo oggi la stampa francese ha diffuso i dettagli della vicenda. Il più piccolo pare fosse nascosto in una valigia e, quando è morto, secondo quanto accertato, aveva solo due mesi.

La morte del neonato, stando ad una prima analisi effettuata sul cadavere, risalirebbe almeno a due anni fa, ma anche il decesso del più grande sarebbe avvenuto mesi fa. Uno dei corpi è stato rinvenuto mummificato e dell'altro invece è stato trovato solo lo scheletro. In ogni caso, non è stato possibile determinare con precisione la data di nascita e morte dei due bambini.

La Procura di Annecy ha aperto un'inchiesta giudiziaria per "omicidio colposo aggravato". La donna è al momento ricoverata in ospedale, il suo stato psicologico non le permette di essere ascoltata dagli inquirenti, mentre non vi è traccia del marito.

Il procuratore Line Bonnet-Mathis non ha voluto fornire ulteriori dettagli, in attesa di un comunicato stampa che arriverà nel corso della giornata e che potrà dare altre informazioni sul caso.

"È una famiglia normale, abbiamo incontrato la madre al parco giochi con i suoi figli, ci si spezza il cuore. Nessuno ha visto niente", ha confidato un vicino di casa alla stampa locale.